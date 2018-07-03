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Український художник намалював жорсткий плакат до зустрічі Трампа і Путіна

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Український художник намалював жорсткий плакат до зустрічі Трампа з Путіним
Український художник намалював жорсткий плакат до зустрічі Трампа з Путіним / Фото з відкритих джерел

Український художник Андрій Єрмоленко намалював плакат до зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна.

Відповідне зображення художник розмістив на своїй сторінці у Facebook.

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Обидва політики зображені під час моменту рукостискання. При цьому, рука Путіна червоного кольору, швидше за все, це символізує кров жертв від військових конфліктів, ініціатором яких став російський лідер.

На плакаті також розміщений напис – "Містер Трамп, не забудьте помити руки!".

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмоленко намалював альтернативні плакати Чемпіонату з футболу в Росії. На своїх плакатах митець втілив діяльність Росії за останні кілька років – це й зелені чоловічки, війни, катастрофа рейсу MH-17, поліцейські тортури та закривавлений "Забивака" – талісман російського Чемпіонату.

Теги: Новини України Володимир Путін Новини політики Дональд Трамп Карикатура
Джерело: 24 Канал
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