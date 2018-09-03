Украинский мобильный локатор купили для нужд армии США

Командование, отвечающее за закупки для армии США, закупило в Украине мобильный 3D-обзорный радиолокатор 36Д6М1-1.

Об этом сообщило издание Defence Blog.

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Отмечается, что локатор кругового обзора изготовлен украинским государственным предприятием "Научно производственный комплекс "Искра".

Техника предназначена для обнаружения и распознавания целей на малых и средних высотах в условиях воздействий активных и пассивных помех. Система способна выдавать координатную и трассовую информацию.

Радиолокатор предназначен для работы в составе современных автоматизированных систем ПВО и для выдачи указаний зенитно-ракетным комплексам.