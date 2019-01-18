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      Украинский олигарх Коломойский скрывается в Израиле от американских следователей

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      Шульман требует от Коломойского и Боголюбова возвращения средств
      Шульман требует от Коломойского и Боголюбова возвращения средств / Фото из открытых источников

      Украинский олигарх Игорь Коломойский бежал в израильский городок Герцлия, там он скрывается от американского Федерального бюро расследований.

      Об этом в своем расследовании рассказали журналисты издания "Новое время".

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      По их словам, в 2018 году ФБР открыло дело против Коломойского – по заявлению Вадима Шульмана, бывшего партнера и друга олигарха.

      Вадим Шульман
      Шульман заверил, что Коломойский обманул его, использовав их 15-летнюю дружбу

      Вадим обвинил украинского миллиардера в мошенничестве на 500 миллионов долларов. Израильский паспорт может уберечь его от выдачи американцам.

      Кто такой Вадим Шульман?Окончил Горнорудный институт в Кривом Роге по специальности инженер-строитель подземных сооружений, 10 лет работал на шахте. С 1991 года занимался бизнесом в сферах горнодобывающей, химической и энергетической промышленности, а также телекоммуникаций. С 2006-го возглавляет Федерацию тенниса Украины. Занимается благотворительностью, в частности поддержкой еврейской общины в Украине и помощью Израиля.

      То, что за Игоря Коломойского взялось ФБР, опасно для него еще и тем, что американцы имеют доступ ко всем долларовым счетам и могут заморозить активы Коломойского. А его сделками, в частности в компании "Укранафта", детективы США интересуются уже давно – даже посещали ради этого Киев.

      Напомним, Игорь Коломойский имеет собственные активы в Соединенных штатах Америки, прибыль от которых может достигать сотен миллионов долларов.Его партнеры по компании Optima Managemen во время допросов в ФБР подтвердили, что олигарх является конечным бенефициаром ряда американских активов.

      Теги: Расследования Новости Украины Новости США Новости Израиля Игорь Коломойский
      Источник: 24 Канал
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