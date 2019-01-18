У Коломойского нашли большой бизнес в США

Известный украинский олигарх Игорь Коломойский имеет собственные активы в Соединенных штатах Америки, прибыль от которых может достигать сотен миллионов долларов.

Об этом говорится на сайте информационного издания "Новое время".

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Коломойский и его партнеры по компании Optima Management являются крупнейшими игроками на местном рынке офисной недвижимости. Партнеры украинского олигарха по инвестициям в США – это Мордехай Корф (Мотти) и Ури Лейбер, выходцы из еврейской общины штата Флорида. Они подтвердили на допросах в ФБР, что Коломойский является конечным бенефициаром ряда американских активов.

На скупку местных активов компания потратила около 250 миллионов долларов. Однако самым дорогим является отель Westin на 472 комнаты: Optima купила его в 2011-м за 9 миллионов долларов у американского банка Lehman Brothers, который обрушился во время финансового кризиса. В реконструкцию гостиницы Коломойский с партнерами вложили 64,5 миллиона долларов.

Кроме того, у Коломойского в Майами был актив, в который он инвестировал вместе с Корфом и Лейбером, – это компания Georgian American Alloys, которая владеет добычей марганцевой руды в Грузии. Однако, в мае 2017 года местное Министерство экологии ввело на производство своего администратора.

Напомним, журналисты программы "Схемы" выяснили, что у комика Владимира Зеленского, который недавно публично объявил о своем намерении идти в Президента Украины, до сих пор существует кинобизнес в России. После этого Зеленский отреагировал на журналистское расследование и заявил, что не работает на территории страны-оккупанта.