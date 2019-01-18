У Коломойського знайшли великий бізнес у США

Відомий український олігарх Ігор Коломойський має власні активи в Сполучених штатах Америки, прибуток від яких може досягати сотень мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті інформаційного видання "Новое время".

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Коломойський і його партнери по компанії Optima Management є найбільшими гравцями на місцевому ринку офісної нерухомості. Партнери українського олігарха з інвестицій у США – це Мордехай Корф (Мотті) та Урі Лейбер, вихідці з єврейської громади штату Флорида. Вони підтвердили під час допитів в ФБР, що Коломойський є кінцевим бенефіціаром низки американських активів.

На скуповування тутешніх активів компанія витратила близько 250 мільйонів доларів. Проте найдорожчим є готель Westin на 472 кімнати: Optima купила його у 2011-му за 9 мільйонів доларів у американського банку Lehman Brothers, що обвалився під час фінансової кризи. У реконструкцію готелю Коломойський із партнерами вклали 64,5 мільйони доларів.

Крім того, у Коломойського в Майамі був актив, у який він інвестував разом з Корфом і Лейбером, – це компанія Georgian American Alloys, що володіє видобутком марганцевої руди у Грузії. Однак, у травні 2017 року місцеве Міністерство екології ввело на виробництво свого адміністратора.

Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" з'ясували, що у коміка Володимира Зеленського, який нещодавно публічно оголосив про свій намір йти у Президента України, досі існує кінобізнес у Росії. Після цього Зеленський відреагував на журналістське розслідування та заявив, що не працює на території країни-окупанта.