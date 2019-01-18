Український олігарх Коломойський переховується в Ізраїлі від американських слідчих

Український олігарх Ігор Коломойський втік ізраїльського містечка Герцлія, там він переховується від американського Федерального бюро розслідувань.

Про це у своєму розслідуванні розповіли журналісти видання "Новое время".

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За їх словами, у 2018 році ФБР відкрило справу проти Коломойського – за заявою Вадима Шульмана, колишнього партнера й друга олігарха.



Шульман запевнив, що Коломойський обманув його, використавши їх 15-літню дружбу

Вадим звинуватив українського мільярдера у шахрайстві на 500 мільйонів доларів. Ізраїльський паспорт може вберегти його від видачі американцям.

Хто такий Вадим Шульман? Закінчив Гірничорудний інститут у Кривому Розі за фахом інженер-будівельник підземних споруд, 10 років працював на шахті. З 1991 року займався бізнесом у сферах гірничодобувної, хімічної та енергетичної промисловості, а також телекомунікацій. З 2006-го очолює Федерацію тенісу України. Займається благодійністю, зокрема підтримкою єврейської громади в Україні й допомогою Ізраїлю.

Те, що за Ігоря Коломойського взялось ФБР, небезпечно для нього ще й тим, що американці мають доступ до всіх доларових рахунків й можуть заморозити активи Коломойського. А його оборудками, зокрема в компанії "Укранафта", детективи США цікавляться вже давно – навіть відвідували заради цього Київ.

Нагадаємо, Ігор Коломойський має власні активи в Сполучених штатах Америки, прибуток від яких може досягати сотень мільйонів доларів.Його партнери по компанії Optima Managemen під час допитів в ФБР підтвердили, що олігарх є кінцевим бенефіціаром низки американських активів.