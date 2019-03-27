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      Украинский перевозчик совершил первый международный полет из аэропорта "Полтава": фото, видео

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      Первый международный рейс в Полтаве
      Первый международный рейс в Полтаве / poltava.to

      Из Полтавы вылетел Boeing 737-700 в египетский Шарм-эль-Шейх на берегу Красного моря со 149 пассажирами на борту.

      Это первый международный рейс из аэропорта Полтавы, написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

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      "Из аэропорта Полтавы вылетел первый международный рейс новой украинской авиакомпании SkyUp. Аэропорт не работал более 15 лет ... Сейчас полноценно функционирует", – написал министр.

      Самолет в Египет был загружен на 100%. Среди пассажиров были люди и из других городов. Свой выбор они объясняли доступной ценой и комфортностью.

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      Первый международный рейс из Полтавы
      полтава єгипет перший рейс
      Первый международный рейс из Полтавы
      полтава міжнародний рейс

      Первый международный рейс из Полтавы

      На первом этапе чартерные рейсы Полтава – Шарм-эль-Шейх будут выполняться один раз в неделю по вторникам, а с 3 июня – два раза в неделю по понедельникам и четвергам.

      С 2 мая SkyUp в партнерстве с Join UP! запустит второе чартерное направление из Полтавы – на турецкий курорт Анталию. В первые недели рейсы будут осуществляться по четвергам, а с начала июня – по четвергам и субботам.

      Смотрите видео вылета Boeing 737-700 в Египет:

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      Теги: Новости Украины SkyUp Египет авиация Новости Полтавы
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