Украинский перевозчик совершил первый международный полет из аэропорта "Полтава": фото, видео

Из Полтавы вылетел Boeing 737-700 в египетский Шарм-эль-Шейх на берегу Красного моря со 149 пассажирами на борту.

Это первый международный рейс из аэропорта Полтавы, написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

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"Из аэропорта Полтавы вылетел первый международный рейс новой украинской авиакомпании SkyUp. Аэропорт не работал более 15 лет ... Сейчас полноценно функционирует", – написал министр.

Самолет в Египет был загружен на 100%. Среди пассажиров были люди и из других городов. Свой выбор они объясняли доступной ценой и комфортностью.