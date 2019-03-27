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      Український перевізник здійснив перший міжнародний політ з аеропорту "Полтава": фото, відео

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      Перший міжнародний рейс у Полтаві
      Перший міжнародний рейс у Полтаві / poltava.to

      З Полтави вилетів Boeing 737-700 в єгипетський Шарм-ель-Шейх на березі Червоного моря з 149 пасажирами на борту.

      Це перший міжнародний рейс з аеропорту Полтави, написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

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      "З аеропорту Полтави вилетів перший міжнародний рейс нової української авіакомпанії SkyUp. Аеропорт не працював понад 15 років ... Зараз повноцінно функціонує", – написав міністр.

      Літак до Єгипту був завантажений на 100%. Серед пасажирів були й люди з інших міст. Свій вибір вони пояснювали доступною ціною та комфортністю.

      рйес полтава єгипет авіація
      Перший міжнародний рейс з Полтави
      полтава єгипет перший рейс
      Перший міжнародний рейс з Полтави
      полтава міжнародний рейс
      Перший міжнародний рейс з Полтави
       
      На першому етапі чартерні рейси Полтава-Шарм-ель-Шейх виконуватимуться один раз на тиждень по вівторках, а з 3 червня – два рази на тиждень по понеділках і четвергах.

      З 2 травня SkyUp в партнерстві з Join UP! запустить другий чартерну напрямок з Полтави – на турецький курорт Анталію. У перші тижні рейси будуть здійснюватися по четвергах, а з початку червня - по четвергах і суботах.

      Дивіться відео вильоту Boeing 737-700 до Єгипту: 
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      Теги: Новини України Новини Полтави авіація Єгипет SkyUp
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