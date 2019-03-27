Український перевізник здійснив перший міжнародний політ з аеропорту "Полтава": фото, відео
З Полтави вилетів Boeing 737-700 в єгипетський Шарм-ель-Шейх на березі Червоного моря з 149 пасажирами на борту.
Це перший міжнародний рейс з аеропорту Полтави, написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.
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"З аеропорту Полтави вилетів перший міжнародний рейс нової української авіакомпанії SkyUp. Аеропорт не працював понад 15 років ... Зараз повноцінно функціонує", – написав міністр.
Літак до Єгипту був завантажений на 100%. Серед пасажирів були й люди з інших міст. Свій вибір вони пояснювали доступною ціною та комфортністю.
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