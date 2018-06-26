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Украинский путешественник совершил невероятное путешествие на каяке: детали экспедиции

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В Днепре встретили путешественника Сергея Гордиенко. Он плыл по Днепру из Одессы почти два месяца и преодолел на каяке более тысячи километров.

Мужчина был в одиночестве, на суше останавливался для отдыха и для того, чтобы поделиться опытом с такими же энтузиастами, как и сам.

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Два месяца наедине с водой и своим лучшим другом – одноместной длинной лодкой – каяком. К Монастырскому острову в Днепре мужчина добрался из Одессы.

Жить в этой лодке как на яхте – невозможно. Возможно только терпеть, терпеть до тех пор, пока это возможно. Дольше всего для меня – это было 3-4 суток за берегом,
– рассказал путешественник Сергей Гордиенко.

Для Сергея эта экспедиция не первая. Он не слезает с плавсредств более 45 лет. В январе он завершил свою полугодовую поездку в Батуми, одолев на каяке аж 4 тысячи километров! От Днепра до Одессы, Румынии, Болгарии, Турции и, наконец, Грузии. Впрочем, сегодня Сергей говорит, что украинская экспедиция Днепром была отнюдь не легче.

подорожі гордієнко
Каяк путешественника

гордієнко мандрівник

Из видео из собственного архива путешественника

Едва добравшись до пункта назначения, Сергей уже строит планы на следующую экспедицию. Она будет в разы масштабнее. Продлится более года, ведь маршрут пройдет через Средиземное море.Впрочем, ближайшая цель мужчины – отдохнуть и как следует выспаться.

Больше – смотрите в сюжете.

 

Теги: Новости Украины Водный транспорт Новости Одессы Новости Днепра Путешествия
Источник: 24 канал
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