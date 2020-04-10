18:36
10 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Украинский стартап, который создал экологический беспилотник для фермеров: захватывающая история

      Сделано в Украине - Читати новину українською

      Беспилотник может доставлять еду и товары по воздуху, а также снимает видео и участвует в гонках. Такие летательные аппараты в мире стали обычным делом и их используют в различных сферах. О том, как большие перспективы беспилотники открывают и в сельском хозяйстве – читайте дальше.

      Юрий Педерий – основатель украинского стартапа "Аеродрон". Его компания представила беспилотный самолет, который позволяет обрабатывать поля с воздуха.

      Интересно Украинец, который совершил переворот в мировом пчеловодстве: интересная история

      Идея проекта принадлежит отцу Юрия – конструктору авиационного завода имени Антонова. Выйдя на пенсию, он вместе с бывшими коллегами занялся созданием беспилотного самолета. После смерти отца Юрий продолжил его дело.


      Юрий Педерий / Фото: скриншот из видео

      Для этого он покинул работу в международной компании Microsoft, где занимался продвижением программного обеспечения. Зато родился стартап "Аеродрон", команда которого сосредоточилась на производстве беспилотников для аграриев.

      ►Беспилотник DR-60 

      Этот беспилотник – крупнейший и самый продуктивный среди разработок компании. Он способен поднять до 60 килограммов веса, непрерывно летать до 6 часов и преодолеть расстояние в 600 километров без дозаправок.


      Беспилотник DR-60 / Фото: скриншот из видео

      Все благодаря двигателю внутреннего сгорания, который, к тому же, экономит фермеру немалые средства. Во время традиционного опрыскивания посевов с помощью трактора на 1 гектар расходуется свыше 1 литра горючего. Беспилотнику на эту территорию нужно всего пол стакана.

      Руководитель компании "Аеродрон" заверил, что разработка позволяет обрабатывать поля в три раза быстрее и в десять раз дешевле наземной техники.

      Читайте также Украинский дизайнер создает шляпы для мировых звезд: увлекательное видео

      ► Преимущество беспилотника – экологичность

      Но самое главное преимущество беспилотника – его экологичность. Стартап применяет мелкокапельное опрыскивание. Это позволяет существенно сократить распыление пестицидов и гербицидов на полях. Более того, самолет, в отличие от трактора, не повреждает растения и не уплотняет почву.

      Дрон также оборудован камерой, которая помогает фермеру разглядеть сорняки на полях. В дальнейшем владелец беспилотника может дать задание – обработать только конкретный участок.


      Стартап применяет мелкокапельное опрыскивание / Фото: gagadget.com

      Компания "Аеродрон" ставит перед собой цель – наладить серийное производство беспилотников. На реализацию плана компания получила 50 тысяч долларов от "Украинского фонда стартапов". Команда "Аеродрона" надеется, что когда-то их аппараты смогут вытеснить классическую агротехнику не только с многих украинских, но и с зарубежных полей.

      Автор: Марченко Елена
      Теги: Новости Украины Сделано в Украине
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 17:24 Готовы ли военные к вспышке коронавируса: интервью с представителем медицинской службы ВСУ
      Анастасія Федченко
      сегодня , 17:00 Полицейская страна? Почему правительство отправляет культуру в нокаут
      Володимир В'ятрович