Украинский стартап, который создал экологический беспилотник для фермеров: захватывающая история
Беспилотник может доставлять еду и товары по воздуху, а также снимает видео и участвует в гонках. Такие летательные аппараты в мире стали обычным делом и их используют в различных сферах. О том, как большие перспективы беспилотники открывают и в сельском хозяйстве – читайте дальше.
Юрий Педерий – основатель украинского стартапа "Аеродрон". Его компания представила беспилотный самолет, который позволяет обрабатывать поля с воздуха.
Интересно Украинец, который совершил переворот в мировом пчеловодстве: интересная история
Идея проекта принадлежит отцу Юрия – конструктору авиационного завода имени Антонова. Выйдя на пенсию, он вместе с бывшими коллегами занялся созданием беспилотного самолета. После смерти отца Юрий продолжил его дело.
Юрий Педерий / Фото: скриншот из видео
Для этого он покинул работу в международной компании Microsoft, где занимался продвижением программного обеспечения. Зато родился стартап "Аеродрон", команда которого сосредоточилась на производстве беспилотников для аграриев.
►Беспилотник DR-60
Этот беспилотник – крупнейший и самый продуктивный среди разработок компании. Он способен поднять до 60 килограммов веса, непрерывно летать до 6 часов и преодолеть расстояние в 600 километров без дозаправок.
Беспилотник DR-60 / Фото: скриншот из видео
Все благодаря двигателю внутреннего сгорания, который, к тому же, экономит фермеру немалые средства. Во время традиционного опрыскивания посевов с помощью трактора на 1 гектар расходуется свыше 1 литра горючего. Беспилотнику на эту территорию нужно всего пол стакана.
Руководитель компании "Аеродрон" заверил, что разработка позволяет обрабатывать поля в три раза быстрее и в десять раз дешевле наземной техники.
Читайте также Украинский дизайнер создает шляпы для мировых звезд: увлекательное видео
► Преимущество беспилотника – экологичность
Но самое главное преимущество беспилотника – его экологичность. Стартап применяет мелкокапельное опрыскивание. Это позволяет существенно сократить распыление пестицидов и гербицидов на полях. Более того, самолет, в отличие от трактора, не повреждает растения и не уплотняет почву.
Дрон также оборудован камерой, которая помогает фермеру разглядеть сорняки на полях. В дальнейшем владелец беспилотника может дать задание – обработать только конкретный участок.
Стартап применяет мелкокапельное опрыскивание / Фото: gagadget.com
Компания "Аеродрон" ставит перед собой цель – наладить серийное производство беспилотников. На реализацию плана компания получила 50 тысяч долларов от "Украинского фонда стартапов". Команда "Аеродрона" надеется, что когда-то их аппараты смогут вытеснить классическую агротехнику не только с многих украинских, но и с зарубежных полей.
Читайте также
Выбор редакции
-
Нам будет очень сложно и с кредитами МВФ, и без: эксклюзивное интервью с Гетманцевымсегодня , 13:11
-
В Харькове ночью взорвали банкомат "Приватбанка": воров на велосипедах уже поймали – видеосегодня , 12:44
-
В Тернополе не будет комендантского часа на выходныхсегодня , 13:19
-
Почему Грузия лучше Испании: топ-30 причин приобрести жилье в Батумисегодня , 15:00
-
В 2020 году на Донбассе погибли 44 военных: поименный списоксегодня , 12:37
-
Вероятно, на это время закроют все магазины, – мэр Ивано-Франковска о комендантском часесегодня , 12:27