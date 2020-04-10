Украинский стартап, который создал экологический беспилотник для фермеров: захватывающая история

Беспилотник может доставлять еду и товары по воздуху, а также снимает видео и участвует в гонках. Такие летательные аппараты в мире стали обычным делом и их используют в различных сферах. О том, как большие перспективы беспилотники открывают и в сельском хозяйстве – читайте дальше.

Юрий Педерий – основатель украинского стартапа "Аеродрон". Его компания представила беспилотный самолет, который позволяет обрабатывать поля с воздуха.

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Идея проекта принадлежит отцу Юрия – конструктору авиационного завода имени Антонова. Выйдя на пенсию, он вместе с бывшими коллегами занялся созданием беспилотного самолета. После смерти отца Юрий продолжил его дело.



Юрий Педерий / Фото: скриншот из видео

Для этого он покинул работу в международной компании Microsoft, где занимался продвижением программного обеспечения. Зато родился стартап "Аеродрон", команда которого сосредоточилась на производстве беспилотников для аграриев.

►Беспилотник DR-60

Этот беспилотник – крупнейший и самый продуктивный среди разработок компании. Он способен поднять до 60 килограммов веса, непрерывно летать до 6 часов и преодолеть расстояние в 600 километров без дозаправок.



Беспилотник DR-60 / Фото: скриншот из видео

Все благодаря двигателю внутреннего сгорания, который, к тому же, экономит фермеру немалые средства. Во время традиционного опрыскивания посевов с помощью трактора на 1 гектар расходуется свыше 1 литра горючего. Беспилотнику на эту территорию нужно всего пол стакана.

Руководитель компании "Аеродрон" заверил, что разработка позволяет обрабатывать поля в три раза быстрее и в десять раз дешевле наземной техники.

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► Преимущество беспилотника – экологичность

Но самое главное преимущество беспилотника – его экологичность. Стартап применяет мелкокапельное опрыскивание. Это позволяет существенно сократить распыление пестицидов и гербицидов на полях. Более того, самолет, в отличие от трактора, не повреждает растения и не уплотняет почву.

Дрон также оборудован камерой, которая помогает фермеру разглядеть сорняки на полях. В дальнейшем владелец беспилотника может дать задание – обработать только конкретный участок.



Стартап применяет мелкокапельное опрыскивание / Фото: gagadget.com

Компания "Аеродрон" ставит перед собой цель – наладить серийное производство беспилотников. На реализацию плана компания получила 50 тысяч долларов от "Украинского фонда стартапов". Команда "Аеродрона" надеется, что когда-то их аппараты смогут вытеснить классическую агротехнику не только с многих украинских, но и с зарубежных полей.