Український стартап, який створив екологічний безпілотник для фермерів: захоплююча історія

Безпілотник може доставляти їжу і товари з повітря, а також знімає відео і бере участь у перегонах. Такі літальні апарати у світі стали буденною справою і їх використовують у різних сферах. Про те, як великі перспективи безпілотники відкривають і в сільському господарстві – читайте далі.

Юрій Педерій – засновник українського стартапу "Аеродрон". Його компанія презентувала безпілотний літак, який дозволяє обробляти поля з повітря.

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Ідея проєкту належить батькові Юрія – конструктору авіаційного заводу імені Антонова. Вийшовши на пенсію, він разом із колишніми колегами зайнявся створенням безпілотного літака. Після смерті батька Юрій продовжив його справу.



Юрій Педерій / Фото: скриншот з відео

Для цього він покинув роботу в міжнародній компанії Microsoft, де займався просуванням програмного забезпечення. Натомість народився стартап "Аеродрон", команда якого зосередилася на виробництві безпілотників для аграріїв.

► Безпілотник DR-60

Цей безпілотник – найбільший та найпродуктивніший серед розробок компанії. Він здатний підняти до 60 кілограмів ваги, безперервно літати до 6 годин та подолати відстань у 600 кілометрів без дозаправок.



Безпілотник DR-60 / Фото: скриншот з відео

Усе завдяки двигуну внутрішнього згоряння, який, до того ж, заощаджує фермеру чималі кошти. Під час традиційного обприскування посівів за допомогою трактора на 1 гектар витрачається понад 1 літр пального. Безпілотнику на таку територію потрібно усього пів склянки.

Керівник компанії "Аеродрон" запевнив, що розробка дозволяє обробляти поля втричі швидше та вдесятеро дешевше за наземну техніку.

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► Перевага безпілотника – екологічність

Та найголовніша перевага безпілотника – його екологічність. Стартап застосовує дрібнокрапельне обприскування. Це дозволяє суттєво скоротити розпорошування пестицидів та гербіцидів на полях. Ба більше, літак, на відміну від трактора, не пошкоджує рослини та не ущільнює ґрунт.

Дрон також обладнаний камерою, яка допомагає фермеру розгледіти бур'яни на полях. Надалі власник безпілотника може дати завдання – обробити тільки конкретну ділянку.



Стартап застосовує дрібнокрапельне обприскування / Фото: gagadget.com

Компанія "Аеродрон" ставить перед собою ціль – налагодити серійне виробництво безпілотників. На реалізацію плану компанія отримала 50 тисяч доларів від "Українського фонду стартапів". Команда "Аеродрону" сподівається, що колись їхні апарати зможуть витіснити класичну агротехніку не тільки з багатьох українських, а й із закордонних полів.