Украинец, который совершил переворот в мировом пчеловодстве: интересная история

Липовый, гречишный, акациевый, из разнотравья – Украина может похвастаться большим разнообразием меда. Благодаря этому государство успешно относится к 10 странам мира, которые являются крупнейшими производителями и экспортерами продукта. Стремительной популярности производство меда приобрело благодаря украинцу Петру Прокоповичу, изобретение которого до сих пор используют все пчеловоды мира.

Большие лесные массивы, степи и луга с богатой медоносной растительностью издавна способствовали развитию пчеловодства на украинских территориях. Еще со времен Киевской Руси этим ремеслом занимались почти все крестьяне. Украинец Петр Прокопович в 19 веке изменил старую систему, и изобрел современный рамочный улей.

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Прокопович родился вблизи города Батурин на Черниговщине. Карьеру пасечника мужчина начал в 23 года. Перед тем были военные походы, чин поручика и медали за отвагу от известного русского полководца Суворова. Устав от службы, Петр приобрел несколько десятков ульев.



Петр Прокопович / Скриншот с видео

Мужчина самостоятельно заботился о своем рое, пытаясь усовершенствовать методы ухода и лечения насекомых. Также он внимательно изучал поведение пчелиных семей, записывал наблюдения в дневник. Украинец одним из первых в Российской империи начал заключать теоретическую основу пчеловодства.



Изобретение украинца способствовало развитию производства меда / Фото terraditoscana

Больше всего вопросов у пасечника возникало относительно подхода в сборе меда. Чтобы получить сладкий продукт из распространенных в то время ульев-дуплянок, нужно было уничтожить пчелиные семьи дымом.

Прокопович считал, что такой метод является варварством и безрассудством. Ведь гибли лучшие семьи пчел, которые собирали больше меда.



Улей-дуплянка / Фото wikipedia

В 1814 году пчеловод сконструировал первый в мире рамочный улей. В нем рамка стала самостоятельной частью пчелиного жилья. Это позволило открывать улей, осматривать и собирать мед без всякого вреда для насекомых.

Прокопович внедрял свое изобретение прежде всего в собственном хозяйстве. Вскоре его пасека стала крупнейшей в мире – насчитывала 10 тысяч пчелосемей.



Рамочный улей / Фото kyiv.ridna.ua

Осознав важность своего открытия, Петр Прокопович основал первую и единственную на то время в Европе школу пасечников. Обучение там проводилось на украинском языке и продолжалось 2 года. За более чем полвека школа выпустила более 700 квалифицированных пчеловодов, среди которых – и представители из-за рубежа. При школе было несколько собственных учебно-промышленных пасек.



Изобретение украинца используют пчеловоды со всего мира на своих пасеках / Фото wikipedia

Слухи об украинском изобретателе дошли и до царского императорского двора. Николай I лично приезжал в Чернигов, чтобы попробовать мед с пасеки Прокоповича. Именно император поручил изменить маршрут железной дороги, что, по планам, должна была пролегать среди ульев.



Император Николай I / Фото poradu.pp

Добавил славы пчеловоду и Тарас Шевченко. В 1843 году Кобзарь побывал в доме ученого, в его школе. Об этой встрече украинский писатель упомянул в повести "Близнецы": "Съезжу недели на две, три в Батурин. Там, возле Батурина где-то, живет наш большой пасечник Прокопович. Послушаю его умных речей… ".

У Петра Прокоповича под Батурином Шевченко сделал рисунок "На пасеке", на котором изобразил человека, который долбит улей-дуплянку.



Тарас Шевченко "На пасеке" / Фото t-shevchenko.name

Изобретение украинца фактически положило начало пчеловодству в том виде, в котором оно известно сейчас. Ульи, построенные по принципу Прокоповича, сегодня используют миллионы пасечников во всем мире.

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Первый памятник пчеловоду установили 1935 году в Львове. Он точно воспроизводит изобретенный Прокоповичем рамочный улей. К 240-летию рождения Прокоповича в 2015 году Национальный Банк Украины выпустил в обращение памятную монету номиналом 2 гривны.

Монета, которую выпустили в честь рождения Петра Прокоповича / Фото wikipedia