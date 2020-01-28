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      Украинский студент создал уникальное устройство для незрячих: фото, видео

      Сделано в Украине 47 Читати новину українською

      Украинский студент-первокурсник Дмитрий Лопушанский изобрел устройство HelpyEyes, который помогает незрячим людям "увидеть" мир. Парень создал несколько прототипов устройства, каждый из которых тестировали люди с недостатками зрения. О том, как парню удалось облегчить жизнь незрячим – читайте дальше.

      Что известно о студенте-изобретателе

      17-летний львовянин Дмитрий Лопушанский – студент-первокурсник, который много учится и любит путешествовать. Однако типичным юношей его назвать трудно. Дмитрий уже успел заявить о себе как о талантливом изобретателе и получить несколько престижных наград.

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      Парень с детства увлекался конструкторами, робототехникой и имел склонность к точным наукам. В 13 лет пошел на IT-курсы для подростков, где научился создавать веб-сайты. На этом и заработал первые деньги, получая заказы от знакомых. Дмитрий захотел связать свое профессиональное будущее с информационными технологиями, продолжал изучать языки программирования. Параллельно поступил в Малую академию наук.

      Дмитро Лопушанський
      Дмитрий Лопушанский

      Первый успешный стартап студента – чат-бот Newskit. Это новостной Telegram-бот, который позволяет фильтровать и персонализировать новости. Пользователи могут получать подборки свежих публикаций из выбранных ими сайтов в удобное время. Чат-бот поддерживает более 40 веб-сайтов и любые ключевые слова пользователя. Также доступна функция изменения часового пояса. Бот собирает новости с украинских, российских, английских и немецких сайтов.

      чат-бот
      Чат-бот Newskit / коллаж 24 канала

      Создание устройства для незрячих

      Как-то Дмитрий, который и сам имеет неидеальное зрение, задумался, как живут те, кто не видит совсем. Дмитрий много общался с незрячими и размышлял над тем, как его знания электроники и программирования могут им помочь. В 11 классе решил сконструировать устройство HelpyEyes, которое поможет людям с проблемами зрения познавать мир и лучше ориентироваться в пространстве.

      Они не могут определять цвет того, что одели. Не знают, какие брюки в шкафу светлые, а какие темные. Это проблема,
      – пояснил изобретатель Дмитрий.

      винахід для незрячих
      Изобретение для незрячих

      Как работает изобретение

      Аппарат достаточно поднести к предмету одежды. После этого он сразу озвучивает цвет. Кажется, все просто. Однако за этим скрывается сложный механизм: датчик на приборе передает информацию к микропроцессору, где происходит поиск цвета в базе данных. В случае совпадения HelpyEyes называет цвет, при чем, не только на украинском языке.

      HelpyEyes определяет:

      • цвет;
      • уровень освещенности;
      • расстояние до препятствий.

      Дмитрий создал несколько прототипов устройства. Каждый из них испытывали незрячие.

      винахід
      Незрячий журналист ZAXID.NET проверил, как работает устройство

      Изобретение принесло Дмитрию три золотые медали на международных конкурсах для молодых ученых. Сейчас парень изучает компьютерные науки в Украинском католическом университете. Продолжает совершенствовать изобретение. В частности, по просьбе незрячих работает над уменьшением устройства и хочет оснастить его разъемом для наушников. После этого планирует выпустить небольшую партию HelpyEyes для украинского рынка.

      Интересно:

      Себестоимость прибора около 1500 гривен. Зарубежные аналоги стоят намного дороже, при этом ограничиваются лишь одной функцией. Поэтому Дмитрий надеется, что устройство будет популярным и поможет незрячим сделать их жизнь легче и ярче.

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      Автор: Марченко Елена
      Теги: Техно Интернет Новости Львова Разработки Студенты Сделано в Украине
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