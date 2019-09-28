Украинский военный демонстрирует талант художника на Донбассе: фото

Украинский военный с псевдонимом Дикий Мичман, защищающий Украину на Донбассе, расписывает красками промзону в Авдеевке и разрушенные обстрелами пророссийских боевиков жилые дома.

При этом пехотинец никогда не изучал профессию художника, сообщили волонтеры фонда "Вернись живым". В 2018 году военный изобразил в промзоне Авдеевки воинствующего Тараса Шевченко. Читайте также: Украинская война глазами иностранных художников: невероятные фото Сегодня военный расписывает дома, уничтоженные артиллерией российских оккупационных сил.

Расписанная украинским военным стена на Донбассе / Фото с фейсбук-страницы фонда "Вернись живым"

Расписанная Диким Мичманом стена на Донбассе / Фото с фейсбук-страницы фонда "Вернись живым"