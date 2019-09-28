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      Украинский военный демонстрирует талант художника на Донбассе: фото

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      Военный Дикий Мичман нарисовал в промзоне Авдеевки воинствующего Тараса Шевченко
      Военный Дикий Мичман нарисовал в промзоне Авдеевки воинствующего Тараса Шевченко / Фейсбук-страница фонда "Вернись живым"

      Украинский военный с псевдонимом Дикий Мичман, защищающий Украину на Донбассе, расписывает красками промзону в Авдеевке и разрушенные обстрелами пророссийских боевиков жилые дома.

      При этом пехотинец никогда не изучал профессию художника, сообщили волонтеры фонда "Вернись живым". В 2018 году военный изобразил в промзоне Авдеевки воинствующего Тараса Шевченко.

      Читайте также: Украинская война глазами иностранных художников: невероятные фото

      Сегодня военный расписывает дома, уничтоженные артиллерией российских оккупационных сил.

      Дикий Мічман військовий мистецтво Донбас Авдіївська промзона
      Расписанная украинским военным стена на Донбассе / Фото с фейсбук-страницы фонда "Вернись живым"

      Донбас війна мистецтво Авдіївська промзона Дикий Мічман
      Расписанная Диким Мичманом стена на Донбассе / Фото с фейсбук-страницы фонда "Вернись живым"

       

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      Теги: Новости Украины Волонтеры Вооруженные силы Украины Новости культуры Исскусство Авдеевка Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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