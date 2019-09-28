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      Український військовий демонструє талант художника на Донбасі: фото

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      Військовий Дикий Мічман намалював у промзоні Авдіївки войовничого Тараса Шевченка
      Військовий Дикий Мічман намалював у промзоні Авдіївки войовничого Тараса Шевченка / Фейсбуксторінка фонду "Повернись живим"

      Український військовий із псевдо Дикий Мічман, що захищає Україну на Донбасі, розписує фарбами промзону в Авдіївці і зруйновані обстрілами проросійських бойовиків житлові будинки.

      При цьому піхотинець ніколи не вивчав фах художника, повідомили волонтери фонду "Повернись живим". У 2018 році військовий зобразив у промзоні Авдіївки войовничого Тараса Шевченка.

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      На сьогодні військовий розписує будинки, понищені артилерією російських окупаційних сил.

      Дикий Мічман військовий мистецтво Донбас Авдіївська промзона
      Розписана українським військовим стіна на Донбасі / Фото з фейсбуксторінки фонду "Повернись живим"

      Донбас війна мистецтво Авдіївська промзона Дикий Мічман
      Розписана Диким Мічманом стіна на Донбасі / Фото з фейсбуксторінки фонду "Повернись живим"

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Авдіївка Мистецтво Новини культури Збройні сили України Волонтери
      Джерело: 24 канал
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