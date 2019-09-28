Український військовий демонструє талант художника на Донбасі: фото

Український військовий із псевдо Дикий Мічман, що захищає Україну на Донбасі, розписує фарбами промзону в Авдіївці і зруйновані обстрілами проросійських бойовиків житлові будинки.

При цьому піхотинець ніколи не вивчав фах художника, повідомили волонтери фонду "Повернись живим". У 2018 році військовий зобразив у промзоні Авдіївки войовничого Тараса Шевченка. Дивіться також: Українська війна очима іноземних митців: неймовірні фото На сьогодні військовий розписує будинки, понищені артилерією російських окупаційних сил.

Розписана українським військовим стіна на Донбасі / Фото з фейсбуксторінки фонду "Повернись живим"

Розписана Диким Мічманом стіна на Донбасі / Фото з фейсбуксторінки фонду "Повернись живим"