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      Украинский военный получил ранения на Донбассе: оккупанты стреляли из гранатометов

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      Сутки на Донбассе: 24 октября оккупанты 25 раз обстреляли украинские позиции
      Сутки на Донбассе: 24 октября оккупанты 25 раз обстреляли украинские позиции / prm.ua

      В течение суток 24 октября российские оккупационные войска 25 раз обстреляли украинские позиции. Вследствие вражеских обстрелов украинский военный получил боевое ранение.

      Противник обстреливал позиции подразделений ОС из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб Операции объединенных сил.

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      В частности, 15 раз обстрелы велись в районе ответственности оперативно–тактической группировки "Восток":

      • пять раз вблизи Марьинки – из вооружения БМП–1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • дважды неподалеку Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов;
      • два раза неподалеку Богдановки по направлению Петровского (в пределах участка разведения) – из стрелкового оружия и РПГ;
      • возле Верхнеторецкого – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
      • в районе Славного – из крупнокалиберных пулеметов и СПГ;
      • дважды вблизи Авдеевки – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • два раза неподалеку Широкино – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      Кроме того, еще 10 раз оккупанты обстреляли украинские позиции в районе ответственности группировки "Север":

      • 5 раз возле Золотого–4 (за пределами участка разведения) – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно;
      • неподалеку Зайцевого – из стрелкового оружия;
      • дважды вблизи Луганского – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
      • возле Троицкого – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку Крымского – из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и автоматических гранатометов;

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Пророссийские боевики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины
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