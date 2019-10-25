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      Український військовий отримав поранення на Донбасі: окупанти стріляли з гранатометів

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      Доба на Донбасі: 24 жовтня окупанти 25 разів обстріляли українські позиції
      Доба на Донбасі: 24 жовтня окупанти 25 разів обстріляли українські позиції / prm.ua

      Протягом доби 24 жовтня російську окупаційні війська 25 разів обстріляли українські позиції. Внаслідок ворожих обстрілів український військовий отримав бойове поранення.

      Противник обстрілював позиції підрозділів ОС з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

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      Зокрема, 15 разів обстріли велися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

      • п’ять разів поблизу Мар'їнки – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • двічі неподалік Талаківки – з великокаліберних кулеметів, СПГ та автоматичних гранатометів;
      • два рази неподалік Богданівки з напрямку Петрівського (в межах ділянки розведення) – зі стрілецької зброї та РПГ;
      • біля Верхньоторецького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
      • у районі Славного – з великокаліберних кулеметів та СПГ;
      • двічі поблизу Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
      • два рази неподалік Широкиного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      Крім того, ще 10 разів окупанти обстріляли українські позиції в районі відповідальності угруповання "Північ":

      • 5 разів біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
      • неподалік Зайцевого – зі стрілецької зброї;
      • двічі поблизу Луганського – зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів;
      • біля Троїцького – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
      • неподалік Кримського – з великокаліберних кулеметів, РПГ та автоматичних гранатометів;

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Проросійські бойовики
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