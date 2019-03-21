Украинский вопрос сейчас в фокусе администрации Трампа, – американский дипломат

Значение Украины для внешней политики США является очень важным. В частности, из-за ее геополитического положения между востоком и западом Евразийского континента, а также – прозападную ориентацию и стремление присоединиться к ЕС.

Именно поэтому нынешняя власть США тщательно отслеживает ситуацию в Украине и пытается помочь ей в различных вопросах. Такое мнение высказала американский дипломат и старший исследователь Университета Гарварда Пола Добрянски, передает "Укринформ".

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Администрация Трампа очень тщательно удерживает украинский вопрос в фокусе внимания и старается помочь Украине в которых имеющих значение вопросах. С точки зрения политики, экономики, военной сферы, Украина очень важна для США и трансатлантического общества,

– объяснила она.

По словам дипломата, администрация США, также обеспечила Украину летальным оружием, что усиливает возможности сдерживания российских угроз в будущем.

"Я помню, как президент Порошенко приехал в Соединенные Штаты и произносил речь в Конгрессе США. Тогда украинский лидер заявил, что одеяла, прицелы ночного видения и другая помощь США важны, но Украина не сможет выиграть войну одеялами. Я помню эту фразу, а также потребности Украины в оружии, и только администрация Трампа удовлетворила запрос Украины", – сказала Добрянски.

Отметим, что в 2019 году США значительно увеличили финансовую помощь Украине. Так, глава Белого дома в феврале подписал одобренный Конгрессом пакет законов, который увеличивает помощь Украине на 2019 год – почти до 700 миллионов долларов. Большинство дополнительных денег в Украине направят на увеличение до 115 миллионов долларов расходов для военно-технической поддержки государству по программе "Международное военное финансирование".