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      Українське питання зараз у фокусі адміністрації Трампа, – американський дипломат

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      Білий дім тримає ситуацію в Україні у фокусі
      Білий дім тримає ситуацію в Україні у фокусі / Ілюстративне фото

      Значення України для зовнішньої політики США є дуже важливим. Зокрема, через її геополітичне розташування між сходом і заходом Євразійського континенту, а також – прозахідну орієнтацію і прагнення приєднатися до ЄС.

      Саме тому теперішня влада США ретельно відстежує ситуацію в Україні та намагається допомогти їй в різних питаннях. Таку думку висловила американський дипломат і старший дослідник Університету Гарварду Пола Добрянські, передає "Укрінформ".

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      Адміністрація Трампа дуже ретельно утримує українське питання в фокусі уваги та намагається допомогти Україні в різних питаннях, які мають значення. З точки зору політики, економіки, військової сфери, Україна дуже важлива для Сполучених Штатів і трансатлантичного суспільства,
      – пояснила вона.

      За словами дипломата, адміністрація США, також забезпечила Україну летальною зброєю, що посилює можливості стримування російських загроз у майбутньому.

      "Я пам'ятаю, як президент Порошенко приїхав до Сполучених Штатів і мав промову в Конгресі США. Тоді український лідер заявив, що ковдри, приціли нічного бачення та інша допомога США є важливими, але Україна не зможе виграти війну ковдрами. Я пам'ятаю цю фразу, а також потребу України в зброї, і лише адміністрація Трампа задовольнила запит України", – додала Добрянські.

      Зазначимо, що у 2019 році США значно збільшили фінансову допомогу Україні. Так, глава Білого дому у лютому підписав схвалений Конгресом пакет законів, який збільшує допомогу Україні на 2019 рік – майже до 700 мільйонів доларів. Більшість додаткових грошей в Україні скерують на збільшення до 115 мільйонів доларів видатків для військово-технічної підтримки державі за програмою "Міжнародне військове фінансування".

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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