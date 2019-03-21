Українське питання зараз у фокусі адміністрації Трампа, – американський дипломат

Значення України для зовнішньої політики США є дуже важливим. Зокрема, через її геополітичне розташування між сходом і заходом Євразійського континенту, а також – прозахідну орієнтацію і прагнення приєднатися до ЄС.

Саме тому теперішня влада США ретельно відстежує ситуацію в Україні та намагається допомогти їй в різних питаннях. Таку думку висловила американський дипломат і старший дослідник Університету Гарварду Пола Добрянські, передає "Укрінформ".

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Адміністрація Трампа дуже ретельно утримує українське питання в фокусі уваги та намагається допомогти Україні в різних питаннях, які мають значення. З точки зору політики, економіки, військової сфери, Україна дуже важлива для Сполучених Штатів і трансатлантичного суспільства,

– пояснила вона.

За словами дипломата, адміністрація США, також забезпечила Україну летальною зброєю, що посилює можливості стримування російських загроз у майбутньому.

"Я пам'ятаю, як президент Порошенко приїхав до Сполучених Штатів і мав промову в Конгресі США. Тоді український лідер заявив, що ковдри, приціли нічного бачення та інша допомога США є важливими, але Україна не зможе виграти війну ковдрами. Я пам'ятаю цю фразу, а також потребу України в зброї, і лише адміністрація Трампа задовольнила запит України", – додала Добрянські.

Зазначимо, що у 2019 році США значно збільшили фінансову допомогу Україні. Так, глава Білого дому у лютому підписав схвалений Конгресом пакет законів, який збільшує допомогу Україні на 2019 рік – майже до 700 мільйонів доларів. Більшість додаткових грошей в Україні скерують на збільшення до 115 мільйонів доларів видатків для військово-технічної підтримки державі за програмою "Міжнародне військове фінансування".