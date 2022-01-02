Украинским авиакомпаниям компенсировали более 60 миллионов гривен

Украинским авиакомпаниям компенсировали 60,7 миллиона гривен. Такую сумму Министерство инфраструктуры выплатили за возвращение украинских граждан домой.

Авиакомпаниям частично компенсировали расходы, которые украинские авиакомпании пережили в марте 2020 года. Тогда в мире вводили карантин. Самолеты возвращали домой украинцев.

Заметьте SkyUp запускает новые рейсы из Львова и Киева: куда будет летать

Особенностью этих рейсов было то, что они вылетали из Украины без пассажиров – то есть без коммерческой загрузки,

– говорится в сообщении.

В Министерстве инфраструктуры отметили, что тогда приоритетом было оперативно вернуть украинских граждан домой.

Министр Александр Кубраков заявил: он очень благодарен украинским авиакомпаниям за то, что в 2020 году они смогли максимально быстро ответить на глобальные вызовы.

Какие компании получили компенсацию

МАУ;

SkyUp;

AZUR air;

WINDROSE.

Американские авиакомпании отменяют рейсы