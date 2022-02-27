Украинским военным будут платить по 100 тысяч гривен за месяц до конца войны

Утром 24 февраля Россия цинично ворвалась в Украину с войной. Вернее, продлила то, что начала 8 лет назад.

Украинские военные делают все для защиты нашего государства. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это важнейшая работа.

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Глава государства подчеркнул, что сейчас главной целью является сохранить территориальную целостность Украины. И украинская власть готова мотивировать украинцев и дальше.

Очевидно, что наши военные воюют не за деньги, а за сегодня, за завтра. И очень жестко отвечают за то, что было вчера. Но мы должны понимать, что сегодня это важнейшая работа, быть военным, защищать страну.

– заявил Зеленский.

Поэтому каждому военнослужащему, который держит в руках оружие и защищает страну, Украина будет платить 100 тысяч гривен в месяц. И так будет, пока не закончится война.

Мы будем платить нашим военнослужащим, держащим в руках оружие, по 100 тысяч гривен в месяц. Не для того чтобы нам говорили спасибо, а для того, чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не окончится эта война.

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