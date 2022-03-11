Украинским военным заранее выплачивают обещанные награды за защиту государства

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о выплатах военным за защиту государства.

По его словам, за месяц раньше установленного срока, военным частям перечислили 12,5 миллиарда гривен всем категориям военнослужащих.

Важно "Знаменитая" Таманская дивизия, созданная в Харькове, похоже, там свой путь и закончит, – Резников

Известно, что это первый транш за февраль – начало марта. После систематизации боевых приказов последуют другие транши.

"Денежное обеспечение участников боевых действий будет составлять 100 тысяч гривен в месяц, не считая премий за уничтоженную технику и т.д. Мы производим выплаты на опережение, потому что хотим, чтобы военные чувствовали себя защищенными. Сейчас не до формализма", – отметил Алексей Резников.

Сообщение Алексея Резникова

Вчера, на месяц раньше установленного срока, военным частям перечислили 12,5 млрд гривен на выплату дополнительного вознаграждения на время действия военного положения всем категориям военнослужащих, установленного в исполнение Указов Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского.

Это первый транш за февраль – начало марта. После систематизации боевых приказов последуют другие транши.

Денежное довольствие участников боевых действий будет составлять 100 тыс. грн в месяц, не считая премий за уничтоженную технику и т.д. Мы делаем выплаты на опережение, потому что хотим, чтобы военные чувствовали себя защищенными. Теперь не до формализма.

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