Украинским воинам сдались в плен сразу 22 солдата элитной танковой дивизии России

Война России против Украины ежедневно доказывает, что не так уж и сильна армия оккупанта. Иначе сложно объяснить, почему их военные массово сдаются в плен.

Так, 22 солдата элитной танковой дивизии России взяли и сдались в плен. Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

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Сразу 22 российских танкиста сдались в плен

Известно, что в плен к украинцам сдались 22 танкиста из состава второй гвардейской Таманской танковой дивизии.

Заметим, что это одна из элитных боевых частей России, всегда присутствующая на любом параде страны-агрессора. И именно с ее помощью страна показывает всю свою силу. Как видите, что-то здесь еще раз пошло не так.

Однако даже Таманская дивизия бросает десятки единиц боевой техники и массово сдается в плен после эффективных контратак украинской армии,

– написал Бутусов.

Смотрите, как в плен взяли 22 российских танкиста:

Как видно из видео, танкисты зашли на территорию Украины 6 дней назад.

На вопрос "Какая задача у вас стояла?" один из офицеров ответил, что им просто сказали зайти в Украину. Толком свою цель пребывания в нашей стране он объяснить не смог.

А вот россиянам он передал, что власть их предала, а также призвал не впускать своих детей на войну.