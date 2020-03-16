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      Украинским грузовикам создадут гуманитарный коридор для возвращения домой

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      Чтобы украинские грузовики могли вернуться в Украину из-за границы, для них создадут гуманитарный коридор. Маршрут будет пролегать через Словению – Хорватию – Сербию – Румынию.

      Венгерская сторона уже приняла решение об обеспечении дальнейшего бесперебойного транзита для украинских грузовиков, сообщают в Мининфраструктуры. Детали по осуществлению транзита в министерстве обещают обнародовать позже.

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      Перевозчиков, которые готовы двигаться в гуманитарном коридоре, просят сообщить название компании и номер транспортного средства на адрес [email protected]

      Кроме того ведомство сообщает, что 12 грузовиков, которые находились на словенско-венгерской границе, успешно пересекли его и направляются к Украине.

      Коронавирус и закрытие границ:

      • С 16 марта запрещен въезд на территорию Украины иностранцев, кроме имеющих разрешение на временное или постоянное проживание.
      • С 17 марта в Украине запрещено пассажирское авиасообщение.
      • Железнодорожное сообщение прекращено с Польшей, Россию и Беларусью.
      • Для тех украинцев, которые остались за рубежом, но желают вернуться в Украину, правительство обещает организовать чартерные рейсы после 17 марта.
      • Из-за вспышки коронавируса ряд стран приняли ряд ограничительных мер, среди которых – закрытие границ.
      • ​Также 30-дневный запрет на въезд иностранцев ввел Евросоюз. Под действие ограничения подпадают поездки в ЕС без уважительной причины.


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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Европа Министерство инфраструктуры
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