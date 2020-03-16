Украинским грузовикам создадут гуманитарный коридор для возвращения домой

Чтобы украинские грузовики могли вернуться в Украину из-за границы, для них создадут гуманитарный коридор. Маршрут будет пролегать через Словению – Хорватию – Сербию – Румынию.

Венгерская сторона уже приняла решение об обеспечении дальнейшего бесперебойного транзита для украинских грузовиков, сообщают в Мининфраструктуры. Детали по осуществлению транзита в министерстве обещают обнародовать позже.

Читайте также Ситуация на границах: как вернуться в Украину

Перевозчиков, которые готовы двигаться в гуманитарном коридоре, просят сообщить название компании и номер транспортного средства на адрес [email protected]

Кроме того ведомство сообщает, что 12 грузовиков, которые находились на словенско-венгерской границе, успешно пересекли его и направляются к Украине.

Коронавирус и закрытие границ:

С 16 марта запрещен въезд на территорию Украины иностранцев, кроме имеющих разрешение на временное или постоянное проживание.

С 17 марта в Украине запрещено пассажирское авиасообщение.

Железнодорожное сообщение прекращено с Польшей, Россию и Беларусью.

Для тех украинцев, которые остались за рубежом, но желают вернуться в Украину, правительство обещает организовать чартерные рейсы после 17 марта.

Из-за вспышки коронавируса ряд стран приняли ряд ограничительных мер, среди которых – закрытие границ.

​Также 30-дневный запрет на въезд иностранцев ввел Евросоюз. Под действие ограничения подпадают поездки в ЕС без уважительной причины.





Что может спасти от коронавируса / Инфографика 24 канала