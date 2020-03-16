Українським вантажівкам створять гуманітарний коридор для повернення додому

Аби українські вантажівки могли повернутись в Україну з-за кордону, для них створять гуманітарний коридор. Маршрут пролягатиме через Словенію – Хорватію – Сербію – Румунію.

Угорська сторона уже ухвалила рішення про забезпечення подальшого безперебійного транзиту для українських вантажівок, повідомляють у Мінінфраструктури. Деталі щодо здійснення транзиту у міністерстві обіцяють оприлюднити пізніше.

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Перевізників, які готові рухатись в гуманітарному коридорі, просять повідомити назву компанії та номер транспортного засобу на адресу [email protected]

Крім того відомство повідомляє, що 12 вантажівок, які перебували на словенсько-угорському кордоні, успішно його перетнули та прямують до України.

Коронавірус і закриття кордонів:

З 16 березня заборонено в'їзд на територію України іноземців, окрім тих, що мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання.

З 17 березня в Україні заборонено пасажирське авіасполучення.

Залізничне сполучення припинене з Польщею, Росію та Білоруссю.

Для тих українців, які залишились за кордоном, але бажають повернутись в Україну, уряд обіцяє організувати чартерні рейси після 17 березня.

Через спалах коронавірусу низка країн ухвалила ряд обмежувальних заходів, серед яких – закриття кордонів.

​Також 30-денну заборону на в'їзд іноземців увів Євросоюз. Під дію обмеження підпадають поїздки до ЄС без поважної причини.





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