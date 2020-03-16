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      Українським вантажівкам створять гуманітарний коридор для повернення додому

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      Для повернення додому українським вантажівкам створять гуманітарний коридор / LogistToday

      Аби українські вантажівки могли повернутись в Україну з-за кордону, для них створять гуманітарний коридор. Маршрут пролягатиме через Словенію – Хорватію – Сербію – Румунію.

      Угорська сторона уже ухвалила рішення про забезпечення подальшого безперебійного транзиту для українських вантажівок, повідомляють у Мінінфраструктури. Деталі щодо здійснення транзиту у міністерстві обіцяють оприлюднити пізніше.

      Читайте також Ситуація на кордонах: як повернутися в Україну

      Перевізників, які готові рухатись в гуманітарному коридорі, просять повідомити назву компанії та номер транспортного засобу на адресу [email protected]

      Крім того відомство повідомляє, що 12 вантажівок, які перебували на словенсько-угорському кордоні, успішно його перетнули та прямують до України.

      Коронавірус і закриття кордонів:

      • З 16 березня заборонено в'їзд на територію України іноземців, окрім тих, що мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання.
      • З 17 березня в Україні заборонено пасажирське авіасполучення.
      • Залізничне сполучення припинене з Польщею, Росію та Білоруссю.
      • Для тих українців, які залишились за кордоном, але бажають повернутись в Україну, уряд обіцяє організувати чартерні рейси після 17 березня.
      • Через спалах коронавірусу низка країн ухвалила ряд обмежувальних заходів, серед яких – закриття кордонів.
      • ​Також 30-денну заборону на в'їзд іноземців увів Євросоюз. Під дію обмеження підпадають поїздки до ЄС без поважної причини.


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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Європа Міністерство інфраструктури
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