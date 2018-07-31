Украинским военным закупили российские топоры: фотофакт

Одно из подразделений ВСУ получило отремонтированную бронетехнику, укомплектованную топорами с надписью "Сделано в России".

Об этом сообщил народный депутат Игорь Лапин.

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"Я не зрадофил, но есть же предел. Вот скажите мне что это за бл...дство. Подразделение получило "бардаки" укомплектованные топорами, то есть "топорами октября 2017-го". Мотивация в ВСУ после этого должна быть какая?", – отметил нардеп.

Советник министра обороны Украины Юрий Бирюков подтвердил эту информацию изданию "Обозреватель".

"Я задал Игорю несколько вопросов. Во-первых, кто у нас ремонтирует технику? Не Минобороны. Технику у нас ремонтирует предприятие "Укроборонпром", и они ее комплектуют. Во-вторых, Украинское государство борется за то, чтобы все закупки проходили как можно дешевле. В-третьих, если предприятие "Укроборонпром" ушло куда-то в магазин, и там купили вот эти топоры, я понимаю, что на уровне логики, общеполитической ситуации, нашей войны с Россией, наверное, было бы правильно, чтобы они такое не покупали, но никого не смущает, что у нас около 70% топлива сделано из российской нефти? Так что теперь делать?, – заявил Бирюков.