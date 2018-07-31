Українським військовим закупили російські сокори: фотофакт

Один з підрозділів ЗСУ отримав відремонтовану бронетехніку, укомплектовану сокирами з написом "Зроблено в Росії".

Про це повідомив народний депутат Ігор Лапін.

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"Я не зрадофіл, але ж є межа. От скажіть мені що то за бл...дство. Підрозділ отримав "бардаки" укомплектовані сокирами, тобто "топорами октября 2017го". Юрий Бутусо впідсвіти. Мотивація в ЗСУ після цього має бути яка?", – зазначив нардеп.

Радник міністра оборони України Юрій Бірюков підтвердив цю інформацію виданню "Обозреватель".

"Я поставив Ігорю кілька питань. По-перше, хто у нас ремонтує техніку? Не Міноборони. Техніку у нас ремонтує підприємство "Укроборонпрому", і вони її комплектують. По-друге, Українська держава бореться за те, щоб всі закупівлі проходили якомога дешевше. По-третє, якщо підприємство "Укроборонпрому" пішло кудись в магазин, і там купило ось ці сокири, я розумію, що на рівні логіки, загальнополітичної ситуації, нашої війни з Росією, напевно, було б правильно, щоб вони таке не купували, але нікого не бентежить, що у нас близько 70% палива зроблено з російської нафти? Так що тепер робити?, – заявив Бірюков.