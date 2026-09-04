Кроме того, чиновники обсудили перспективы переговоров. Об этом написал Кирилл Буданов.

Что сказал Буданов?

Глава ОП провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Полом Хьюстоном. Он назвал беседу важной и содержательной.

Буданов отметил, что стороны обсудили ключевые приоритеты стратегического сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами. Также они говорили об активизации переговорного процесса. Чиновник подчеркнул решающую роль США в обеспечении справедливого мира и восстановлении безопасности в мире.

Еще одним важным вопросом, который поднимали глава Офиса Президента и американский дипломат, была потребность Украины в антибаллистических ракетах-перехватчиках для систем Patriot.

Укрепление нашей противовоздушной и противоракетной обороны – это прямая защита жизней украинцев и нашей инфраструктуры от российского террора,

– заявил Буданов.

В заключение чиновник поблагодарил США и американский народ за всестороннюю поддержку и помощь Украине.

Напомним, что глава Офиса Президента также прокомментировал переговорный процесс между Москвой и Киевом. Кирилл Буданов заявил, что до весны 2027 года боевые действия не закончатся.