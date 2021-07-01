Украинское оборонное предприятие в украинском суде проиграло дело российскому банку

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск российского госбанка "Сбербанк" против компании "Артем" Укроборонпрома. Теперь украинское госпредприятие должно выплатить 24,6 миллиона гривен задолженности.

Хозяйственный суд Киева поставил точку в двухлетнем споре между оборонным холдингом и российским банком, присудив победу последнему.

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Детали дела

Согласно материалам суда, в августе 2013 года компания "Артем" взяла в Сбербанке кредит. Цель, правда, осталась в тайне. Однако эксперты предполагают, что деньги выделили для модернизации предприятия под производство вооружения для поставки в Россию, в частности крылатых ракет.

Более чем 8 лет компания не платила по кредиту. Поэтому, до 20,6 миллиона гривен добавилась еще пеня в размере 14 миллионов гривен. Следовательно, общая сумма задолженности составила 34,6 миллионов гривен. Однако суд уменьшил сумму до 24,9 миллиона гривен.

Уже не первый кредит и не первые долги

"Сбербанк" подал еще один иск против компании "Артем" о взыскании:

10,2 миллионов долларов,

203,7 миллионов гривен.

Дело в том, что в январе 2014 года оборонная компания взяла кредит и опять не вернула его. Дело все еще находится на этапе экспертизы.