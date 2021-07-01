Господарський суд Києва поставив крапку у дворічній суперечці між оборонним холдингом і російським банком, присудивши перемогу останньому.
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Деталі справи
Згідно з матеріалами суду, у серпні 2013 року компанія "Артем" взяла в Ощадбанку кредит. Мета, щоправда, залишилася в таємниці. Однак експерти припускають, що гроші виділили для модернізації підприємства під виробництво озброєння для постачання в Росію, зокрема крилатих ракет.
За понад 8 років компанія не сплачувала за кредитом. Тож, до 20,6 мільйона гривень додалася ще пеня у розмірі 14 мільйонів гривень. Відтак, загальна сума заборгованості склала 34,6 мільйона гривень. Однак суд зменшив суму до 24,9 мільйона гривень.
Вже не перший кредит і не перші борги
"Сбербанк" подав ще один позов проти компанії "Артем" про стягнення:
- 10,2 мільйона доларів,
- 203,7 мільйона гривень.
Річ у тім, що у січні 2014 року оборонна компанія взяла кредит і знову не повернула його. Справа все ще перебуває на етапі експертизи.