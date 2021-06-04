У СБУ з'ясували, що держпідприємство, що у Харкові, уклало зовнішньоекономічну угоду. Згідно з договором, здійснювали технічне обслуговування військово-транспортного літака міноборони однієї з іноземних країн.

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Контракт ухвалили без дозволу Держслужби експортного контролю

Проте контракт уклали всупереч вимогам українського законодавства. Рішення ексгендиректор ухвалив одноосібно, без дозволу Державної служби експортного контролю України.

Колишньому керівнику повідомили про підозру за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

СБУ заблокувала контрабанду авіаційного обладнання

Зазначимо, що раніше співробітники Служби безпеки заблокували незаконне вивезення за кордон обладнання для військово-вантажних літаків. Операцію провели на Миколаївщині. Контрабандні поставки планували в країни, які потрапили під санкції Радбезу ООН.

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