Операцію провели на Миколаївщині. Оборудку організували представники однієї з українських авіакомпаній.

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З України хотіли вивезти обладнання для військових літаків

Авіаперевізник спеціалізується на вантажних перевезеннях в країни Близького Сходу та Африки. З України нелегально хотіли вивезти прилади саме для військово-транспортних літаків.

Слідчі встановлюють причетних до оборудки

Оперативники Служби безпеки попередили вивезення першої партії контрабанди. Про підозру вже повідомили одному з учасників злочинної схеми. Мовиться про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Наразі слідчі з'ясовують всі обставини та встановлюють осіб, причетних до махінації.

Партію контрабанди затримали на Миколаївщині / Фото СБУ

Одному з учасників схеми вже повідомили про підозру / Фото СБУ

СБУ викрила канал контрабанди бурштину

Зазначимо, що нещодавно СБУ викрила великий канал контрабанди бурштину до Китаю, а також країн Близького Сходу. До злочинної організації входили як українці, так і іноземці. Правоохоронці провели майже 70 обшуків на території Києва і Рівненської та Київської областей.