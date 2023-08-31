Михаил Фёдоров рассказал, что Министерство цифровой трансформации отправило на фронт более 1000 беспилотников и 30 роботизированных систем.

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Передавшим защитникам на фронт

По словам министра, на фронт поехали:

25 боевых турелей с дистанционным управлением "Сабля" . Это система для оружия, которую можно установить на автомобиле, в блиндаж, окоп или другое место. Операторы могут с безопасного места управлять турелью и поражать враждебные позиции.

. Это система для оружия, которую можно установить на автомобиле, в блиндаж, окоп или другое место. Операторы могут с безопасного места управлять турелью и поражать враждебные позиции. 5 наземных платформ "Рысь" . Это роботы, помогающие военным перевозить вооружение и оборудование в горячие точки. В сочетании с турелями они превращаются в "смертельное" оружие против врага.

. Это роботы, помогающие военным перевозить вооружение и оборудование в горячие точки. В сочетании с турелями они превращаются в "смертельное" оружие против врага. 900 FPV-дронов, а также более 100 Mavic и Matrice. Беспилотники уже показали свою эффективность и необходимость в поле боя.

Это украинские инновационные разработки, которые помогут военным отдаленно вести бой и, что самое главное, спасать жизнь,

– сказал Михаил Федоров.

Он отметил, что технологии и инновации играют ключевую роль в современной войне. И для победы нужно еще больше дронов и военных инноваций, так что "техническая мобилизация" продолжается.

К слову, Владимир Зеленский ранее сообщил, что кроме дронов Украина производит очень большое количество "Нептунов", "Стугн" и "Корсаров". Кроме этого, Украина начала производить оружие образца НАТО, которого никогда не должно быть в стране, в частности артиллерию 155 калибра.