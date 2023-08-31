Михайло Федоров розповів, що Міністерство цифрової трансформації відправило на фронт понад 1000 безпілотників та 30 роботизованих систем.

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Що передали захисникам на фронт

За словами міністра, на фронт поїхали:

25 бойових турелей з дистанційним керуванням "Шабля" . Це система для зброї, яку можна встановити на авто, в бліндаж, окоп або інше місце. Оператори можуть з безпечного місця керувати туреллю та уражати ворожі позиції.

. Це система для зброї, яку можна встановити на авто, в бліндаж, окоп або інше місце. Оператори можуть з безпечного місця керувати туреллю та уражати ворожі позиції. 5 наземних платформ "Рись" . Це роботи, які допомагають військовим перевозити озброєння та обладнання в гарячі точки. У поєднанні з турелями вони перетворюються на "смертельну" зброю проти ворога.

. Це роботи, які допомагають військовим перевозити озброєння та обладнання в гарячі точки. У поєднанні з турелями вони перетворюються на "смертельну" зброю проти ворога. 900 FPV-дронів, а також понад 100 Mavic та Matrice. Безпілотники вже показали свою ефективність та необхідність на полі бою.

Це українські інноваційні розробки, які допоможуть військовим віддалено вести бій та, що найголовніше, рятувати життя,

– сказав Михайло Федоров.

Він зазначив, що технології та інновації відіграють ключову роль у сучасній війні. І для перемоги потрібно ще більше дронів та військових інновацій, тож "технічна мобілізація" продовжується.

До слова, Володимир Зеленський раніше повідомив, що окрім дронів Україна виготовляє дуже велику кількість "Нептунів", "Стугн" та "Корсарів". Окрім цього, Україна почала виготовляти зброю зразка НАТО, якої ніколи не мало б бути в країні, зокрема артилерію 155 калібру.