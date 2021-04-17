Катар находится среди лидеров в мире по размеру ВВП, это третья на планете страна по залежам газа. Однако страна нуждается в масштабном импорте продуктов питания. В то же время Владимир Зеленский взялся лично налаживать сотрудничество с Катаром.

Президент Украины завил, что в Катаре подписали 15 документов, 13 межгосударственных. В Офисе Президента сообщили, что Украина и Катар договорились о многомиллионных инвестициях.

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По словам Зеленского, катарская власть заинтересовалась развитием украинских портов, поиском полезных ископаемых на шельфе Черного моря, а также развитием туристической отрасли. Президент считает, что отношения между странами выйдут на новый уровень.

Отношения Украины с ОАЭ

Вывести на новый уровень Зеленский попытался и отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. В стране также много нефти и песка и не хватает плодородных земель.

В то же время ОАЭ вышли в лидеры по закупке украинских фруктов они охотно покупают украинскую пшеницу и другие виды зерна. Эксперты убеждены, что Ближний Восток является очень перспективным для украинской продовольственной продукции.

"Украина играет сейчас уже не только важную роль, но и роль в безопасности", – сказал исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.



Зеленский совершил рабочий визит в ОАЭ / Фото пресс-службы ОП

Как Украина заинтересует Ближний Восток оружием

Особенности климата на Ближнем Востоке делают эти страны зависимыми в таком аспекте как пищевая безопасность. Украина же благодаря своим черноземам может гарантировать им устойчивую поставку продуктов хорошего качества.

Однако интересы пересекаются не только в этой сфере. ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия активно закупают оружие и Украине есть что им предложить.

В ОАЭ были поставлены украинские военно-морские транспортные суда. Также они закупают украинские системы противоракетной обороны,

– сказал старший научный сотрудник Национального университета обороны Украины Иван Савчук.

Впрочем, на мировых рынках оружия и военной техники активно работают такие мощные игроки как США, Канада и Европа – Украине сложно с ними конкурировать.

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Не менее ожесточенная конкуренция на мировых финансовых рынках. Поэтому визиты Зеленского на Ближний Восток – это еще и попытка заручиться поддержкой ведущих мировых инвесторов.

"Эти страны выделяются в мире как одни из крупнейших стран с запасами валюты, которую они размещают за рубежом", – пояснил Иван Савчук.

Как Украина налаживает отношения с Ближним Востоком: смотрите видео

Что мешает инвестициям

В Украине множество проектов, которые потенциально могли бы заинтересовать ближневосточных инвесторов. Однако пока в государстве не созданы прозрачные рыночные условия, преобладает коррупция и не действует верховенство права, рассчитывать на ближневосточные нефтедоллары не стоит, убеждены эксперты.

Кроме потенциальных инвестиций, страна заинтересована в богатых залежах нефти и газа на Ближнем Востоке, что позволит нам выйти из зависимости от России.

Катар – одна из немногих стран, которая в рамках государственной политики проводит создание мощных газоперерабатывающих терминалов для сжиженного газа,

– сказал старший научный сотрудник Иван Савчук.

В Дохе, столице Катара, расположен один из крупнейших мировых хабов сжиженного газа, откуда голубое топливо везут по всему миру и в Европу в частности. Однако в ближайшее время воспользоваться Украине этим не удастся, ведь корабли со сжиженным газом не пускает в Черное море Турция.



Турция будет способствовать евроатлантической интеграции Украины / Фото пресс-службы ОП

Милитаризация Крыма – вызов для Турции

В Анкаре настаивают, что это слишком опасно для экологии региона и населения, которое проживает по обе стороны Дарданеллы и Босфора. Именно в Турцию полетел Зеленский после визитов на Ближний Восток. Однако главная цель его визита не была связана с перевозкой сжиженного газа в Украину.

Милитаризация Крыма – это серьезный вызов и Анкаре, которая пытается быть лидером в регионе. Поэтому Реджеп Тайип Эрдоган вынужден искать союзников среди других прибрежных государств.

Актуально Турция сохраняет нейтралитет в отношениях Украины и России

"Превращение Черного моря в театр боевых действий, возможно. Это та угроза, которая может и должна объединить Турцию, Украину и другие страны Черноморского бассейна", – пояснил исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Иван Семиволос.

Турция поможет Киеву на пути в НАТО

Турция, как Румыния и Болгария – член НАТО, поэтому свои действия она координирует с Альянсом. На переговорах в Анкаре Зеленского заверили, что будут способствовать евроатлантической интеграции государства.

Кроме того, турецкие власти заинтересованы в совместном с Украиной производстве военной техники, это касается:

боевых корветов, которые планируют выпускать на базе николаевского предприятия "Океан";

турецких беспилотников Bayraktar, двигатели для которых изготавливают в Украине.

Турция – ближайший сосед Украины на востоке. Она играет важную роль в большинстве конфликтов в регионе: от Сирии до Карабаха. Не всегда в этих конфликтах выступает на стороне России, поэтому и пытается балансировать между Киевом и Москвой. Пока этот баланс остается в пользу Украины.