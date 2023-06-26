Украинское посольство упрекнуло правительство Израиля в пророссийской позиции: там резко отреагировали

Правительство Израиля "успешно провело два раунда политических переговоров высокого уровня" с МИД России, а премьер страны сделал ряд неоднозначных заявлений об Украине. На это уже отреагировали украинские дипломаты и выразили сожаление по поводу неопределенной позиции Израиля на фоне кровопролитной войны, которую продолжает Кремль.

Украинское посольство в Израиле упрекнуло правительство страны в бездействии в помощи Киеву и сотрудничестве с Россией. Дипломаты призвали израильтян стать на "правильную сторону истории". Поэтому в стране уже планируют вызвать посла Украины "на ковер".

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Киев с грустью отметил, что Израиль избрал путь тесного сотрудничества с Москвой.

"Свидетельством тому является ряд противоречивых событий, которые произошли с начала 2023 года вместе с почти полным отсутствием гуманитарной помощи Украине. Среди этих событий стоит отметить визит делегации МИД в Украину в феврале и ряд интервью премьер-министра израильским СМИ, включая интервью Jerusalem Post на прошлой неделе", – говорится в сообщении.

Дипломаты добавляют, что все противоречивые высказывания премьера Беньямина Нетаньяху были направлены на оправдание полного бездействия Израиля по обеспечению защитных мер Украины в последние 1,5 года.

Также правительство Израиля успешно провело два раунда политических переговоров высокого уровня с МИД РФ. Кроме того, достигнуты договоренности о создании еще одной российской дипломатической делегации в Иерусалиме. Этой делегации выделили свободную землю и МИД Израиля определил это как "политическое достижение",

– возмущаются в посольстве.

Украинская сторона также назвала эти события "откровенным пренебрежением моральных границ" и подчеркнула, что Израиль не вводил санкций против России, а, наоборот, увеличил двустороннюю торговлю с Кремлем за последние 2 года.

"На самом деле на местах так называемый нейтралитет израильского правительства рассматривается как четкая пророссийская позиция", – говорится в заявлении.

Посольство призвало правительство Израиля изменить свою позицию, поддержать Украину мерами обороны, поддержать свободу и демократический мировой порядок.

Мгновенная реакция Израиля

По информации The Jerusalem Post, МИД Израиля планирует вызвать посла Украины Евгения Корнийчука для вынесения "дипломатического выговора" после такого заявления посольства.

Правда, официально об этом пока никак не сообщалось.

Что известно о неоднозначных заявлениях Нетаньяху