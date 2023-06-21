Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки Сергей Жирнов. По его словам, в Израиле проживает очень много пророссийских людей.

Читайте также Впервые с начала полномасштабной войны: Резников поговорит с министром обороны Израиля – СМИ

Фанаты Путина в Израиле

Жирнов отметил, что не нужно ждать "чуда" от Израиля, ведь половина жителей государства – выходцы из Советского Союза, которые ностальгируют по "совку" и поддерживают российского диктатора Владимира Путина.

Экс-сотрудник КГБ подчеркнул, что такой феномен присутствует и в других государствах, например, Германии, Кипре, в Латинской Америке. Фанаты "русского мира" живут в цивилизованных странах мира уже много лет.

Они изменятся только тогда, когда Путин собственноручно расстреляет 100 тысяч евреев. Такой феномен существует во всем мире. Самое страшное, что они живут в цивилизованных странах. Им говорят: "Езжайте в свою Россию". Они отвечают: "Нет, мы будем жить здесь, но будем "топить" за Путина",

– сказал он.

Жирнов об отношениях между Израилем и Россией: смотрите видео

Украина и Израиль: последние новости