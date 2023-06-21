Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Сергій Жирнов. За його словами, в Ізраїлі проживає дуже багато проросійських людей.
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Фанати Путіна в Ізраїлі
Жирнов зазначив, що не потрібно чекати "дива" від Ізраїлю, адже половина мешканців держави – вихідці з Радянського Союзу, які ностальгують за "совком" та підтримують російського диктатора Владіміра Путіна.
Ексспівробітник КДБ підкреслив, що такий феномен присутній і в інших державах, до прикладу, Німеччині, Кіпрі, в Латинській Америці. Фанати "руского міра" живуть у цивілізованих країнах світу вже багато років.
Вони зміняться тільки, коли Путін власноруч розстріляє 100 тисяч євреїв. Такий феномен існує по всьому світу. Найстрашніше те, що вони живуть у цивілізованих країнах. Їм кажуть: "Їдьте у свою Росію". Вони відповідають: "Ні, ми будемо жити тут, але будемо "топити" за Путіна",
– сказав він.
Жирнов про відносини між Ізраїлем та Росією: дивіться відео
Україна та Ізраїль: останні новини
- З посиланням на високопосадовців Міноборони Ізраїлю ЗМІ повідомляють, що міністр оборони України Олексій Резніков вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії поговорить зі своїм ізраїльським колегою. Телефонна розмова відбудеться вже найближчими днями. Зокрема, сторони обговорять "нелетальну допомогу" Україні.
- Ізраїль вперше готується продати понад 200 своїх танків "Меркава". Їх відправлять у Європу для посилення танкового парку. Капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар зазначив, що Україна навряд чи їх отримає. Швидше за все, цими танками замінять бронетехніку, яку європейські країни передали Києву.
- Зауважимо, що під час повномасштабного вторгнення Ізраїль передавав Україні лише нелетальну допомогу. До прикладу, у травні 2023 року в Києві почали тестувати ізраїльську систему раннього попередження про ракетну атаку.