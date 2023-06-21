Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Сергій Жирнов. За його словами, в Ізраїлі проживає дуже багато проросійських людей.

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Фанати Путіна в Ізраїлі

Жирнов зазначив, що не потрібно чекати "дива" від Ізраїлю, адже половина мешканців держави – вихідці з Радянського Союзу, які ностальгують за "совком" та підтримують російського диктатора Владіміра Путіна.

Ексспівробітник КДБ підкреслив, що такий феномен присутній і в інших державах, до прикладу, Німеччині, Кіпрі, в Латинській Америці. Фанати "руского міра" живуть у цивілізованих країнах світу вже багато років.

Вони зміняться тільки, коли Путін власноруч розстріляє 100 тисяч євреїв. Такий феномен існує по всьому світу. Найстрашніше те, що вони живуть у цивілізованих країнах. Їм кажуть: "Їдьте у свою Росію". Вони відповідають: "Ні, ми будемо жити тут, але будемо "топити" за Путіна",

– сказав він.

Жирнов про відносини між Ізраїлем та Росією: дивіться відео

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