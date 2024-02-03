Он отметил, что речь идет об украинских разработках и комплектующих. Об этом Данилов рассказал в комментарии "Украинскому радио", информирует 24 Канал.

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Оружие, которым можно поражать объекты в тылу врага

"Что касается непосредственно наших средств поражения, то я точно могу сказать, что на сегодня тот километраж, те средства поражения обязательно приведут нас к победе", – отметил Данилов, под километражем имея в виду Санкт-Петербург, Москву и другие территории России.

По его словам, российские населенные пункты уже есть под "глазом" именно отечественного оружия, которое производится на украинских предприятиях, расположенных "глубоко и далеко".

Могу сказать – количество этих средств поражения, которые являются крайне важными, с каждым месяцем увеличивается,

– заверил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что речь идет об украинских разработках и комплектующих.

"Но замечу, что с партнерами, странами, с которыми мы сотрудничаем, уже есть налаженные системы, когда это совместное производство, когда не только на территории нашей страны производится то или иное оружие. У нас уже есть примеры, которые являются абсолютно перфектными с точки зрения достигаемого совместно с нашими партнерами результата", – добавил Данилов.

"Хлопок" в российском Волгограде

Россияне 3 февраля в очередной раз заявили об атаке БПЛА. Оккупанты жалуются, мол, взрывы прогремели на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде.

В российском Волгограде после якобы атаки беспилотника и взрыва возник масштабный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Как пишут местные СМИ, огонь охватил не менее 300 квадратных метров.

Крупный нефтеперерабатывающий завод расположен в Красноармейском районе Волгограда. После взрыва и возгорания на место выехали спасатели. Интересно, что в российском МЧС заявили, что "причины пожара неизвестны".