Причину этого рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 12 октября. По его словам, беда заключается в недостаточном количестве финансовых возможностей.

Смотрите также В Украине разработали новый боеприпас Stick M12: на что он способен

Почему не удается производить больше оружия и техники

Наша промышленная база способна производить значительно больше дронов, больше снарядов, боевой техники, чем позволяют это делать финансовые возможности нашего государства. Но в то же время есть много партнеров, которые по объективным причинам не могут помочь поставками оружия,

– заявил президент.

В частности, как говорит Зеленский, речь идет о тех, кто не имеет собственного оружия, но может помочь нашему государству с финансированием. Также у некоторых партнеров, по его словам, есть специальные технологии, которые могут быть применены в Украине сейчас – в обороне и активных действиях.

"Есть лидерство стран, которое объединяет других в мире ради такой нашей совместной производственной работы. Я благодарю каждого партнера Украины, который уже инвестировал в нашу украинскую "оборонку". Мы уже значительно увеличили производство, в частности, дронов благодаря таким инвестициям", – заверил он.

Кроме того, глава государства напомнил о своем недавнем визите в Париж, в рамках которого он встретился с Эммануэлем Макроном. Там удалось обсудить новую модель взаимодействия между странами по созданию совместных производств на территории Украины.

На уровне министерств обороны это прорабатывается. Уже работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, а новую, французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств,

– отметил Зеленский.

К слову, в обращении президент Зеленский сообщил о сложной ситуации на фронте в Курской области, где российские войска пытаются оттеснить украинские позиции. Россия перебросила 50 тысяч военных для проведения наступления.