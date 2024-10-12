Причину цього розповів президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 12 жовтня. За його словами, біда полягає у недостатній кількості фінансових можливостей.

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Чому не вдається виробляти більше зброї та техніки

Наша промислова база здатна виробляти значно більше дронів, більше снарядів, бойової техніки, ніж дають змогу це робити фінансові спроможності нашої держави. Але водночас є багато партнерів, які з обʼєктивних причин не можуть допомогти постачанням зброї,

– заявив президент.

Зокрема, як каже Зеленський, йдеться про тих, хто не має власної зброї, але може допомогти нашій державі із фінансуванням. Також у деяких партнерів, за його словами, є спеціальні технології, які можуть бути застосовані в Україні зараз - в обороні та активних діях.

"Є лідерство країн, яке обʼєднує інших у світі заради такої нашої спільної виробничої роботи. Я дякую кожному партнеру України, який вже інвестував в нашу українську "оборонку". Ми вже значно збільшили виробництво, зокрема, дронів завдяки таким інвестиціям", – запевнив він.

Крім того, глава держави нагадав про свій нещодавній візит до Парижу, у рамках якого він зустрівся з Еммануелем Макроном. Там вдалося обговорити нову модель взаємодії між країнами щодо створення спільних виробництв на території України.

На рівні міністерств оборони це опрацьовується. Вже працює данська модель, коли уряди держав-партнерів залучають інвестиції у виробництво зброї, а нову, французьку модель ми розглядаємо як можливість залучати інвестиції у створення саме нових виробництв,

– зазначив Зеленський.

До слова, у зверненні президент Зеленський повідомив про складну ситуацію на фронті в Курській області, де російські війська намагаються відтиснути українські позиції. Росія перекинула 50 тисяч військових для проведення наступу.