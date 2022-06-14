Украинское водительское удостоверение адаптировано к документам ЕС. Если вы хотите иметь европейский документ, вы можете обменять свое старое удостоверение в сервисных центрах МВД.

Сейчас вместо иконок (к примеру, очки) на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском.

Еврокомиссия даст зеленый свет кандидатству Украины на вступление в ЕС, – Politico

Также в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Какие документы нужны для обмена водительского удостоверения

Паспорт;

Копия ИНН;

Водительское удостоверение.

Отметим, что около месяца назад МВД сообщило, что в Еврокомиссии рассматривается введение специальной процедуры для общеевропейского признания украинских водительских прав.

В скором времени Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС

во время военного состояния экзамен на водительские права можно сдать в любом сервисном центре МВД. И для того, чтобы восстановить или обменять водительские права, теперь не нужна медицинская справка – только паспорт и ИНН.

8 июня Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендует странам Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок. За резолюцию проголосовали 438 евродепутатов. Против высказались только 65 человек. Еще 94 воздержались от голосования.

После этого сообщалось , что Европейская комиссия планирует обсудить вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены 17 июня.

Между тем, окончательное решение относительно того, предоставлять ли Украине статус страны кандидата в ЕС, планируют принять во время саммита, который состоится 23 – 24 июня.

Ранее брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк сообщил, что, похоже, Украина и Молдова получат статус кандидатов в члены ЕС с условиями . Тем по Грузии еще неясно.

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