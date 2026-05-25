Украинского банкира задержали в Норвегии: он находился в розыске Интерпола

В Норвегии задержали бывшего руководителя украинского банка. Его с сентября 2025 года разыскивал Интерпол.

Как сообщает норвежское издание VG, 45-летнего мужчину задержали в порту Кристиансанна после того, как он прибыл туда на пароме из Дании.

Что известно о задержании украинского банкира в Норвегии?

Банкир назвал свое имя и подтвердил личность, после чего его взяли под стражу. Норвежская полиция сообщила о задержании разыскиваемого банкира украинской стороне.

Позже суд в округе Агдер решил оставить банкира под стражей. В материалах дела говорится, что его подозревают в многолетних экономических преступлениях.

В частности, он мог злоупотреблять должностью в банке и присваивать деньги клиентов.

По данным суда, события начались еще летом 2021 года, когда он работал руководителем банковского отделения в Украине. Тогда он внезапно исчез: не вернулся домой после работы и прекратил выходить на связь. Впоследствии его авто нашли в другом городе, а самого мужчину объявили пропавшим.

Через несколько дней его обнаружили в отеле в другом регионе Украины. Он объяснил исчезновение личными проблемами, после чего уехал из страны.

Вскоре после этого местная газета опубликовала серьезные обвинения от жителей родного города мужчины. Несколько человек заявили, что он якобы оформлял кредиты на чужие имена и имел доступ к счетам клиентов. Банк тогда начал внутреннюю проверку.

Суд также отмечает, что после июля 2021 года его местонахождение было неизвестно украинским властям.

Напомним, что Интерпол объявил в международный розыск пятерых подозреваемых в убийстве Игоря Комарова на Бали. Среди подозреваемых трое украинцев, один россиянин и один казахстанец.