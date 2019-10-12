Украинского политзаключенного две недели пытали электротоком в Крыму: громкие детали

Украинского заложника Кремля, бывшего военного моряка ВМС ВС Украины Владимира Дудку после похищения во временно оккупированном Крыму пытали электротоком, чтобы "выбить" признание в "подготовке диверсий".

Об этом говорится в интервью "Пытки электротоком и 14 лет строгого режима: вопиющая история офицера-политзаключенного из Крыма".

"9 ноября 2016-го мой брат Владимир Дудка собирался идти в больницу... Только вышел из подъезда, к нему подошли сотрудники ФСБ и сказали, что он задержан. "Дружески" предложили вернуться домой для проведения обыска. При обыске что-то они, якобы, нашли. В частности, старенькие саперные лопатки времен Второй Мировой войны: одна немецкая, другая советская. Также нашли карту, на которой мой брат обозначал точки по Крыму. Он в выходные дни любил путешествовать по полуострову и отмечать места, где бывал. А сотрудники ФСБ окрестили это "отметками будущих диверсий". Все найденное инкриминировали как подготовку диверсий", – рассказал брат заложника Кремля Петр Дудка.

Где находился Владимир Дудка после похищения, родные не знали около двух недель. Об этом сообщил сын политзаключенного Илья Дудка в комментарии 24 каналу.

Только через две недели следователь сказал адвокату по назначению, где папа. Его удерживали в СИЗО Симферополя. Все это время адвокат утверждала, что с папой все в порядке, к нему хорошо относятся, а его, оказалось, пытали электротоком,

– рассказал сын заложника Кремля.

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Напомним, в конце сентября оккупанты вывезли из колонии во временно оккупированном Крыму заключенных украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова. Их местонахождение долгое время было неизвестно. Позже россияне заявили, что пленников две недели этапировали из Симферополя в московское СИЗО "Матросская тишина". 15 октября в Верховном суде России должно состояться рассмотрение апелляции на решение о заключении украинцев на 14 лет в колонии строгого режима.



Бессарабов и Дудка (слева направо)

Что известно о "деле украинских диверсантов"? 9 ноября 2016-го в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех троих обвинили в подготовке диверсий в аннексированном Крыму на заказ украинской разведки и прибегли к фальсификации дела.



Севастопольский городской суд 4 апреля незаконно приговорил фигурантов "дела крымских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил штраф Дудке – в размере 350 тысяч рублей (около 150 тысяч гривен), Бессарабову – 300 тысяч рублей (125 тысяч гривен).



Верховный суд России назначил на 15 октября рассмотрение апелляционной жалобы на приговор подконтрольного России Севастопольского городского суда по "делу украинских диверсантов" Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. Для этого их сейчас этапируют из Симферополя в Москву.

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