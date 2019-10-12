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      Українського політв'язня два тижні катували електрострумом у Криму: гучні деталі

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      Політв'язень Володимир Дудка
      Політв'язень Володимир Дудка / Фото з відкритих джерел

      Українського заручника Кремля, колишнього військового моряка ВМС ЗС України Володимира Дудку після викрадення в тимчасово окупованому Криму катували електрострумом, аби "вибити" зізнання у "підготовці диверсій".

      Про це йдеться в інтерв'ю "Тортури електрострумом і 14 років суворого режиму: кричуща історія офіцера-політв'язня з Криму".

      "9 листопада 2016-го мій брат Володимир Дудка збирався йти в лікарню... Тільки вийшов з під'їзду, до нього підійшли співробітники ФСБ і сказали, що він затриманий. "Дружньо" запропонували повернутись додому задля проведення обшуку. При обшуці щось вони, буцімто, знайшли. Зокрема, старенькі саперні лопатки часів Другої Світової війни: одну німецька, іншу радянську. Також знайшли карту, на якій мій брат позначав точки по Криму. Він у вихідні дні любив подорожувати півостровом і відмічати місця, де бував. А співробітники ФСБ охрестили це "відмітками майбутніх диверсій". Усе знайдене інкримінували як підготовку диверсій", – розповів брат заручника Кремля Петро Дудка.

      Де перебував Володимир Дудка після викрадення, рідні не знали близько двох тижнів. Про це повідомив син політв'язня Ілля Дудка у коментарі 24 каналу.

      Лише через два тижні слідчий сказав адвокату за призначенням, де тато. Його утримували в СІЗО Сімферополя. Увесь цей час адвокат стверджувала, що з татом все гаразд, до нього добре ставляться, а його, виявилося, катували електрострумом,
      – розповів син заручника Кремля.

      Читайте також: У Києві підтримали політв'язня Дудку, який втретє зустрічає день народження у полоні Росії: фото

      Нагадаємо, наприкінці вересня окупанти вивезли з колонії в тимчасово окупованому Криму ув'язнених українців Володимира Дудку та Олексія Бессарабова. Їх місцеперебування довгий час було невідоме. Пізніше росіяни заявили, що бранців два тижні етапували з Сімферополя в московське СІЗО "Матроська тиша". 15 жовтня у Верховному суді Росії має відбутися розгляд апеляції на рішення про ув'язнення українців на 14 років у колонії суворого режиму.

      дудка та бессараб
      Бессарабов та Дудка (зліва направо)

      Що відомо про "справу українських диверсантів"?9 листопада 2016-го в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки і вдалися до фальсифікації справи.

      Севастопольський міський суд 4 квітня незаконно засудив фігурантів "справи кримських диверсантів" Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив штраф Дудці – в розмірі 350 тисяч рублів (близько 150 тисяч гривень), Бессарабову – 300 тисяч рублів (125 тисяч гривень).

      Верховний суд Росії призначив на 15 жовтня розгляд апеляційної скарги на вирок підконтрольного Росії Севастопольського міського суду у "справі українських диверсантів" Володимира Дудки і Олексія Бессарабова. Для цього їх наразі етапують із Сімферополя до Москви.

      Важливо: Затриманого в Криму проукраїнського активіста Приходька відправили у СІЗО

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Українці в полоні РФ Людмила Денісова
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