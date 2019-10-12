Українського політв'язня два тижні катували електрострумом у Криму: гучні деталі

Українського заручника Кремля, колишнього військового моряка ВМС ЗС України Володимира Дудку після викрадення в тимчасово окупованому Криму катували електрострумом, аби "вибити" зізнання у "підготовці диверсій".

Про це йдеться в інтерв'ю "Тортури електрострумом і 14 років суворого режиму: кричуща історія офіцера-політв'язня з Криму".

"9 листопада 2016-го мій брат Володимир Дудка збирався йти в лікарню... Тільки вийшов з під'їзду, до нього підійшли співробітники ФСБ і сказали, що він затриманий. "Дружньо" запропонували повернутись додому задля проведення обшуку. При обшуці щось вони, буцімто, знайшли. Зокрема, старенькі саперні лопатки часів Другої Світової війни: одну німецька, іншу радянську. Також знайшли карту, на якій мій брат позначав точки по Криму. Він у вихідні дні любив подорожувати півостровом і відмічати місця, де бував. А співробітники ФСБ охрестили це "відмітками майбутніх диверсій". Усе знайдене інкримінували як підготовку диверсій", – розповів брат заручника Кремля Петро Дудка.

Де перебував Володимир Дудка після викрадення, рідні не знали близько двох тижнів. Про це повідомив син політв'язня Ілля Дудка у коментарі 24 каналу.

Лише через два тижні слідчий сказав адвокату за призначенням, де тато. Його утримували в СІЗО Сімферополя. Увесь цей час адвокат стверджувала, що з татом все гаразд, до нього добре ставляться, а його, виявилося, катували електрострумом,

– розповів син заручника Кремля.

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Нагадаємо, наприкінці вересня окупанти вивезли з колонії в тимчасово окупованому Криму ув'язнених українців Володимира Дудку та Олексія Бессарабова. Їх місцеперебування довгий час було невідоме. Пізніше росіяни заявили, що бранців два тижні етапували з Сімферополя в московське СІЗО "Матроська тиша". 15 жовтня у Верховному суді Росії має відбутися розгляд апеляції на рішення про ув'язнення українців на 14 років у колонії суворого режиму.



Бессарабов та Дудка (зліва направо)

Що відомо про "справу українських диверсантів"?9 листопада 2016-го в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки і вдалися до фальсифікації справи.



Севастопольський міський суд 4 квітня незаконно засудив фігурантів "справи кримських диверсантів" Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив штраф Дудці – в розмірі 350 тисяч рублів (близько 150 тисяч гривень), Бессарабову – 300 тисяч рублів (125 тисяч гривень).



Верховний суд Росії призначив на 15 жовтня розгляд апеляційної скарги на вирок підконтрольного Росії Севастопольського міського суду у "справі українських диверсантів" Володимира Дудки і Олексія Бессарабова. Для цього їх наразі етапують із Сімферополя до Москви.

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