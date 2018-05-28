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Украинского полярника эвакуировали со станции "Академик Вернадский"

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Украинского полярника пришлось эвакуировать со станции
Украинского полярника пришлось эвакуировать со станции "Академик Вернадский" / Facebook Евгения Дикого

Украинского биолога и полярника Николая Весельского пришлось эвакуировать со станции "Академик Вернадский" в Антарктике из-за аппендицита.

Историю спасения в своем Facebook описал председатель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

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Он заверил, что спасательная операция завершилась успешно. 27 мая биолога 23-й Украинской Антарктической Экспедиции Николая Весельского доставили со станции "Академик Вернадский" в больницу в чилийском городе Пунта-Аренас.

Предыдущие несколько дней добавили волнения – была и героическая попытка нашего доктора оперировать больного самостоятельно на станции, и обнаружены осложнения, и проверка, насколько действенной является международная система аварийно-спасательных операций в Антарктике,
– отметил Дикий.

Однако, по его словам, все сработало как часы: сначала за украинским полярником со станции "Палмер" сквозь лед пробился американский ледокол "Лоренс М. Голд". Тогда американский и украинский врачи предоставили на борту дополнительное лечение, пока сутки транспортировали пациента до ближайшего аэропорта – на остров Кинг-Джордж, на чилийскую станцию "Фрей".

Председатель Национального антарктического научного центра также отметил блестящую работу украинских дипломатов, которые сумели организовать спецрейс. Военно-транспортный самолет со своим медперсоналом предоставили военно-воздушные силы Чили, и он забрал украинца на материк, до ближайшего чилийского госпиталя.

Сейчас украинский полярник находится под наблюдением врачей. Причиной его эвакуации стал острый аппендицит.

За несколько тысяч километров от ближайшего жилья, когда на изолированной полярной станции только один врач с минимальным оборудованием, это уже реальная угроза жизни. Но Антарктика – это также место, где действуют совсем другие законы и человеческие отношения, чем на "большой земле", и где слова "полярная солидарность" еще много весят и наполнены реальным содержанием,
– написал Евгений Дикий.

К слову, накануне двух украинцев пришлось эвакуировать после их героического восхождения на Эверест.

Теги: Новости Украины экстрим Аргентина Чили
Источник: 24 Канал
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