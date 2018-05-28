Українського полярника евакуювали зі станції "Академік Вернадський"

Українського біолога та полярника Миколу Весельського довелось евакуювати зі станції "Академік Вернадський" в Антарктиці через апендицит.

Історію порятунку у своєму Facebook описав голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

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Він запевнив, що рятувальна операція завершилась успішно. 27 травня біолога 23-ї Української Антарктичної Експедиції Миколу Весельського доставили зі станції "Академік Вернадський" до лікарні у чилійському місті Пунта-Аренас.

Попередні кілька днів додали хвилювання – була і героїчна спроба нашого доктора оперувати хворого самотужки на станції, і виявлені ускладнення, і перевірка, наскільки дієвою є міжнародна система аварійно-рятувальних операцій у Антарктиці,

– зазначив Дикий.

Проте, за його словами, все спрацювало як годинник: спершу за українським полярником зі станції "Палмер" крізь кригу пробився американський криголам "Лоренс М. Голд". Тоді американський та український лікарі надали на борту додаткове лікування, поки добу транспортували пацієнта до найближчого летовища – на острів Кінг-Джордж, на чилійську станцію "Фрей".

Голова Національного антарктичного наукового центру також відзначив блискучу роботу українських дипломатів, які зуміли організувати спецрейс. Військово-транспортний літак зі своїм медперсоналом надали військово-повітряні сили Чилі і він забрав українця на материк, до найближчого чилійського шпиталю.

Зараз український полярник перебуває під наглядом лікарів. Причиною його евакуації став гострий апендицит.

За кілька тисяч кілометрів від найближчого житла, коли на ізольованій полярній станції лише один лікар з мінімальним обладнанням, це вже реальна загроза життю. Але Антарктика – це також місце, де діють зовсім інші закони та людські стосунки, аніж на "великій землі", і де слова "полярна солідарність" ще багато важать та наповнені реальним змістом,

– написав Євген Дикий.

До слова, напередодні двох українців довелось евакуювати після їхнього героїчного сходження на Еверест.