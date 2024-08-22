Аэродром и склад боеприпасов на Курщине, где уже более 2 недель продолжается операция ВСУ, поразили именно с помощью ракет "Нептун". Военный эксперт Олег Жданов в разговоре с 24 Каналом поделился, что нового появилось в оружии.

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Как модернизировали ракету "Нептун"

По словам военного эксперта, украинскую ракету "Нептун" научить распознавать цели на конечном участке траектории. Ее скорость составляет более 900 километров в час.

Она летит на низких высотах – от 10 до 300 метров. Это помогает сливаться с фоном земли, из-за чего вражеские радиолокационные станции ее не будут видеть.

Еще одна особенность, которую разработало Конструкторское бюро "Луч", то, что "Нептун" не делает горку перед заходом на цель. Как, например, наблюдаем в российских ракетах: они сначала поднимаются вверх, а потом под острым углом атакуют объект.

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Горькая – один из шансов для нашей ПВО сбить вражескую ракету. Украинская же ракета, наоборот, максимально прижимается к земле и на высоте 3 метров попадает в цель, чтобы перед ударом ее не обнаружили средства ПВО.

У нас есть "Нептун". Вопрос в количестве, чтобы можно было эффективно наносить удары,

– отметил Олег Жданов.