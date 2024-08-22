Аеродром та склад боєприпасів на Курщині, де уже понад 2 тижні триває операція ЗСУ, уразили саме за допомогою ракет "Нептун". Військовий експерт Олег Жданов у розмові з 24 Каналом поділився, що нового з'явилося у зброї.

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Як модернізували ракету "Нептун"

За словами військового експерта, українську ракету "Нептун" навчити розпізнавати цілі на кінцевій ділянці траєкторії. Її швидкість складає понад 900 кілометрів на годину.

Вона летить на низьких висотах – від 10 до 300 метрів. Це допомагає зливатися з фоном землі, через що ворожі радіолокаційні станції її не бачитимуть.

Ще одна особливість, яку розробило Конструкторське бюро "Луч", те, що "Нептун" не робить гірку перед заходом на ціль. Як, наприклад, спостерігаємо в російських ракетах: вони спочатку підіймаються догори, а потім під гострим кутом атакують об'єкт.

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Гірка – один із шансів для нашої ППО збити ворожу ракету. Українська ж ракета, навпаки, максимально притискається до землі й на висоті 3 метрів влучає в ціль, щоб перед ударом її не виявили засоби ППО.

У нас є "Нептун". Питання в кількості, щоб можна було ефективно завдавати ударів,

– зазначив Олег Жданов.