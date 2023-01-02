Разведка создала базу российских командиров, совершавших преступления в Украине

Украинской разведке известны имена командующих российской армией, участвующих в войне. Всем им обещают справедливое наказание.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, пишет 24 канал.

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Какое наказание ожидает россиян

Он отметил, что украинская разведка хорошо знает всех командиров, которые начинали эту войну.

Тот же генерал Кузовлев, другие генералы, которые сейчас занимают очень высокие позиции в ВС РФ. Мы отслеживаем такую деятельность, мы собираем такую информацию, потому что она необходима,

– подчеркнул Скибицкий.

По его словам, эту информацию уже использовали в Международном суде ООН в Гааге, когда Украина судилась о финансировании и поддержке террористической деятельности российской федерации на нашей территории.

Скибицкий отметил, что разведка продолжает накапливать соответствующий материал. Он утверждает, что у Украины есть соответствующие базы данных. "Активно работаем с МИД, с Офисом генпрокурора для того, чтобы представить все доказательства, которые необходимы. А как мы знаем, военные преступления не имеют срока давности, и в любой момент эти данные могут быть представлены Главным управлением разведки", – подчеркнул представитель ГУР.

Россияне сменили тактику на фронте

Оккупанты решили изменить тактику войны в Украине на фоне своих постоянных провалов. Для этого враг начинает подготовку так называемых штурмовых отрядов, численностью от 140 до 160 человек, которые будут вооружены танками, минометами, артиллерийскими системами.

Целью создания таких отрядов является проведение штурмовых действий на отдельных направлениях фронта.

Кроме того, Россия планирует подтянуть свои резервы на украинскую границу, ввести на нашу территорию новых подразделений и частей подразделений территориальных войск. В частности, последнее уже наблюдается в Херсонской области.

Россияне хотят проводить наступательные действия по отдельным направлениям, чтобы захватить Донецкую область и удержать те территории, которые уже удалось оккупировать. Однако Украина готова к любым сценариям.

По данным чешской мониторинговой группы Russian Officers killed in Ukraine, по состоянию на 1 ноября 2022 года в Украине ликвидировано 1 402 российских офицера, из них 10 генералов (2 генерал-лейтенанта и 8 генерал-майоров), 44 полковника, 98 подполковников, 1 279 капитанов, 471 старший лейтенант.